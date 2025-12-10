Pies zapobiegł tragedii. Zaalarmował o pożarze

Pożar kotłowni w domu w Grębocicach Źródło: KP PSP w Polkowicach

We wtorek (9 grudnia) w godzinach wieczornych strażacy z Polkowic otrzymali zgłoszenie o pożarze kotłowni w jednym z domów w Grębocicach.

- Po przybyciu na miejsce zastępy straży pożarnej zabezpieczyły teren oraz podały prąd wody na palący się materiał zgromadzony w pomieszczeniu. Szybka i sprawna akcja pozwoliła opanować ogień, a w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany - przekazał młodszy kapitan Adrian Ziemiański, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.



Pies jak "prawdziwa czujka dymu"

Z relacji mieszkańca domu wynikało, że o rozwijającym się pożarze poinformowało go głośne ujadanie małego kundelka.



- Czworonóg zaalarmował domownika w porę, działając jak prawdziwa czujka dymu. Dzięki temu mężczyzna zdążył wezwać pomoc, co prawdopodobnie uratowało mu życie i zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia - podkreślił strażak.



