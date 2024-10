czytaj dalej

Mam nadzieję, że uda się znaleźć porozumienie - powiedziała wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska (KO) odnosząc się do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Polityk ludowców Marek Sawicki podkreślił, że w PSL-u "każdy poseł ma wolne prawo głosu w tej sprawie", a on sam w ogóle nie jest nim zainteresowany. Paweł Śliz z kolei zapowiedział, że posłowie Polski 2050 "poprą ten projekt w Sejmie". Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula (Lewica) mówiła wcześniej - po prezentacji projektu - o "kroku w tył", jaki jej zespół zdecydował się zrobić, nie dodając do stworzonych przepisów tych o przysposobieniu dzieci, bo nie zgadzało się na nie PSL.