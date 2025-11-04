Wyprzedzał "na czołówkę". Szukają kierowcy

Bmw wyprzedza na czołówkę. Kierowca seata rusza w pościg Źródło: STOP CHAM

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 31 października w Głogowie, w okolicach cmentarza przy drodze wojewódzkiej nr 292. Nagranie opublikował portal STOP CHAM.

Kierowca bmw wykonał ryzykowny manewr wyprzedzania "na czołówkę", zmuszając jadącego z naprzeciwka kierowcę seata do gwałtownego hamowania, w wyniku czego ten wpadł w poślizg.

Jak widać na nagraniu, po opanowaniu sytuacji kierowca seata próbował jeszcze dogonić oddalającego się kierowcę bmw.

Policja bada sprawę

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. - Prowadzimy postępowanie w tej sprawie. Policjanci wykonują czynności mające na celu ustalenie tożsamości kierowcy bmw - informuje mł. asp. Natalia Szymańska oficer prasowy policji w Głogowie.

