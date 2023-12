11-miesięczna dziewczynka z poważnymi obrażeniami. Matka i jej partner zatrzymani

Pracownicy Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu zaalarmowali policję, że do placówki trafiło niemowlę z obrażeniami, które mogły powstać na skutek przemocy. - Zatrzymana została 20-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner, który nie jest ojcem dziecka - przekazuje komisarz Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie, gdzie mieszka rodzina.

Pierwsze informacje o zdarzeniu dostaliśmy na Kontakt 24, wynikało z nich, że 11-miesięczną dziewczynkę do szpitala przy ulicy Fieldorfa we Wrocławiu przyniosła 20-letnia matka. Lekarzom miała powiedzieć, że niepokoi ją fakt, że dziecko dostało zeza. - Podczas badań stwierdzono, że dziecko ma rozległe obrażenia, które mogły powstać na skutek stosowania przemocy - informuje kom. Marcin Ząbek.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymana została 20-letnia matka i jej 27-letni partner. - Para mieszka na terenie Dzierżoniowa. Był jej przydzielony kurator, który jednak do momentu zatrzymania nie zdążył pojawić się w miejscu zamieszkania rodziny - relacjonuje policjant.

Trwają przesłuchania

Policja zaznacza, że trwa wyjaśnianie, co doprowadziło do pojawienia się obrażeń. - Para jest podejrzewana o spowodowanie obrażeń u dziewczynki. Zaznaczam jednak, że jesteśmy na bardzo wstępnym etapie działań. Dalsze kroki zależą od tego, co o stanie dziecka powiedzą biegli i jak ocenią prawdopodobny mechanizm powstania obrażeń - przekazuje komisarz Ząbek.