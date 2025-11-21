Płomienie pojawiły się nad ranem, spłonęła część hali

Do zdarzenia doszło koło Oleśnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

W piątek, 21 listopada, o 4 nad ranem wybuchł pożar w miejscowości Działosza na Dolnym Śląsku. Płonęła hala magazynowa. O zdarzeniu poinformował sąsiad z budynku jednorodzinnego obok, który zauważył dym i ogień.

- Paliła się konstrukcja drewniana dachu oraz drewnopochodne płyty, dodatkowo spaliła się kotłownia. Obok budynku były składowane wióry, którymi palono w piecu. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zaczął się pożar. Na miejsce sprowadziliśmy ciężki sprzęt, który to rozgarniał i przewoził. Akcja gaśnicza trwała sześć godzin - przekazał tvn24.pl kpt. Marcin Purzyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Pożar hali magazynowej w Działoszy Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Spaleniu uległa część hali produkcyjnej, nadpalona została konstrukcja nośna, kotłownia oraz trociny magazynowane w pobliżu.

Na miejscu w sumie było 11 zastępów straży pożarnej, łącznie około 60 osób. W działaniach uczestniczyło pięć zastępów z JRG Syców, a także jednostki OSP z Zawady, Sycowa, Stradomii Wierzchniej, Działoszy i Drołtowic.

Po akcji gaśniczej teren został przekazany właścicielowi.

Spłonęła część hali produkcyjnej i kotłownia w hali magazynowej Na miejscu działało 11 zastępów Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Pożar trocin Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Pożar trocin i hali Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Paliła się hala magazynowa Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Spaliła się kotłownia Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Pożar hali magazynowej w Działoszy Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

