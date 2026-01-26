Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali narkotykowe laboratorium i zabezpieczyli ponad pół tony klofedronu Źródło: CBŚP

Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski sprecyzował, że policjanci zabezpieczyli łącznie 532 kilogramy gotowego do sprzedaży narkotyku.

Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzut wytwarzania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 20 lat więzienia. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

W akcji brali udział funkcjonariusze z krakowskiego CBŚP przy wsparciu policjantów z Oleśnicy. Działali w ramach śledztwa prowadzonego przez małopolski wydział zamiejscowy przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Silnie uzależniająca substancja

Kom. Wrześniowski wyjaśnił, że klofedron określany potocznie jako tzw. kokaina dla ubogich, to silnie działająca substancja psychostymulująca o wysokim potencjale uzależniającym.

- Jej zażywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia – może prowadzić m.in. do zaburzeń psychicznych, halucynacji, agresji, napadów padaczkowych, a w skrajnych przypadkach do zatrzymania akcji serca i śmierci - dodał.

Zaznaczył, że szczególne niebezpieczeństwo stanowią narkotyki syntetyczne niewiadomego pochodzenia, których skład chemiczny bywa nieprzewidywalny i może zawierać przypadkowe, toksyczne domieszki, w tym substancje przemysłowe lub silne trucizny.

