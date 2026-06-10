Wrocław 360 "pustych" faktur na 15 milionów złotych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Fikcyjne firmy i realne straty. "Ukradziono podatki zwykłych ludzi" Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej w wyniku kontroli ustalili, jedna ze spółek pozorowała działalność gospodarczą. Firma działająca oficjalnie w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa drewna oraz agencji pracy tymczasowej podała w ewidencji nierzetelne faktury zakupowe na 15 milionów złotych. Wykorzystano do tego dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm.

360 "pustych" faktur

"Ponadto spółka wystawiła 360 'pustych' faktur na kwotę ponad 15 milionów złotych. Do uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji sprzedażowych wykorzystywała dane podmiotów powiązanych. Faktury wystawiane były również na rzecz firm, które w swoich rozliczeniach świadomie wykorzystywały 'puste' faktury, by pomniejszyć podatek VAT" - informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Nielegalnie uzyskane pieniądze były wyprowadzane za pośrednictwem wirtualnego kantoru walut, a później trafiały później na rachunki osób powiązanych ze spółką.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

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