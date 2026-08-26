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Udawał masażystę w sanatorium. Jest zarzut dla 56-latka

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Fałszywy masażysta zatrzymany w Cieplicach
Zatrzymanie fałszywego masażysty w Cieplicach
Źródło wideo: KMP w Jeleniej Górze
Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze
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56-letni mężczyzna został zatrzymany po incydencie, do którego doszło w jednym z sanatoriów w Cieplicach. Mężczyzna miał podszyć się pod masażystę i podczas wykonywania masażu dopuścić się czynności o charakterze seksualnym wobec kuracjuszki. Usłyszał już zarzut i został objęty dozorem policyjnym.

Do zdarzenia doszło w weekend na terenie jednego z obiektów uzdrowiskowych w Cieplicach. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do jednego z pokoi kuracjuszek, w którym przebywały aktualnie dwie kobiety.

"56-latek przedstawił się, jako zatrudniony w sanatorium masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw, co do sposobu podejmowanych działań. Bowiem w trakcie wykonywanego masażu, mężczyzna miał dotykać kobietę w miejsca intymne" - informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Kiedy kobieta sprzeciwiła się - przerwał i szybko uciekł z pokoju. O zdarzeniu powiadomiono policję, wtedy funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości fałszywego masażysty.

56-latek usłyszał zarzut

Policjanci przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu i wytypowali podejrzewanego o ten czyn 56-latka. Podejrzany przemieszczał się jednośladem po uzdrowisku.

Fałszywy masażysta zatrzymany w Cieplicach
Fałszywy masażysta zatrzymany w Cieplicach
Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Tam usłyszał zarzut dotyczący dopuszczania się innej czynności seksualnej i, decyzją prokuratora, został objęty dozorem. Jeśli okaże się, że nie po raz pierwszy dopuścił się tego typu działań, może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Województwo dolnośląskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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