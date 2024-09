Jak informuje prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, ktoś wykopał koparką przepust w wale przeciwpowodziowym w Jeleniej Górze Cieplicach (Dolny Śląsk), przez co zalane zostały pobliskie ulice i tereny mieszkalne. Śledczy przypuszczają, że miało to najprawdopodobniej na celu przekierowanie wody, która gromadziła się na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych. Właściciel ośrodka twierdzi jednak, że koparka nie naruszyła żadnych wałów systemu przeciwpowodziowego. Prokuratura powoła biegłego, który ma określić, czy mamy tu do czynienia z wałem przeciwpowodziowym w dosłownym znaczeniu, czy też w rozumieniu potocznym.

Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska: woda rozlała się na pobliskie ulice

Prokuratura: policja potwierdziła, że wał został uszkodzony

Informowała też, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 163 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich w wielkich rozmiarach, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prezydent miasta twierdził, że koparki nie naruszyły wałów

- W związku z tym, że prokuratura wszczęła śledztwo, do momentu jego zakończenia nie będziemy komentować sprawy. Oczywiście deklarujemy chęć współpracy z prokuraturą - mówił nam we wtorek nam Marcin Ryłko, rzecznik prezydenta Jeleniej Góry.

- To, co widzimy na filmach, nie należy do systemu wałów przeciwpowodziowych. To, co było celem pracy koparki, to ziemia po stawach, które tam się znajdowały. Nie ma nic wspólnego z wałami przeciwpowodziowymi - stwierdził w rozmowie z portalem Salon24.