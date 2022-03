Zdemontowali pomnik żołnierzy Armii Czerwonej. "Takie symbole ośmielają zło i eskalują zło"

Prezes IPN: w Polsce nie ma miejsca na symbole z czerwoną gwiazdą

Trzeba rozliczyć się z przeszłością

Pomnik zostanie zastąpiony innym

- Miejscowości Folwark, Chrzowice, Zimnice Małe i Boguszyce, były bardzo dotknięte podczas tak zwanego wyzwalania w 1945 roku przez wojska sowieckie. To tutaj znajdują się miejsca, które upamiętniają zabitych przez Sowietów, którzy weszli do naszego rejonu by "wyzwalać" naszych mieszkańców. W każdej miejscowości są pomniki i liczymy w setkach tych niewinnych, zabitych cywili. Starcy, kobiety, dzieci, bestialsko mordowani i gwałceni, umierający w cierpieniach. Dlatego nie ma przyzwolenia na to, by propagować sierp i młot i być wdzięcznym Armii Czerwonej za wyzwalanie. Wiemy co się dzieje na Ukrainie i jest to udokumentowanie mojej słusznej decyzji - powiedział Cebula.