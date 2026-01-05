Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny

W niedzielę, 4 stycznia, około godziny 9:38 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze pustostanu przy ul. Leśnej w Chrząstawie Małej.
Pierwsze zastępy zastały rozwinięty pożar budynku parterowego. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, dlatego na miejsce skierowano dodatkowe siły i środki. W akcji brało udział łącznie 32 strażaków i 8 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.
Zwłoki w pustostanie
"W trakcie przeszukiwania pomieszczeń ujawniono ciało mężczyzny" - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Na miejscu obecne były również pogotowie ratunkowe, policja oraz pogotowie energetyczne.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu