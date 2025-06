Policjant postrzelony podczas interwencji. Kontrolerzy sprawdzą jej przebieg

Do zdarzenia doszło w Bolkowie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15 w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Właściciele skradzionego samochodu zauważyli, że ich auto stoi na parkingu przy jednym z marketów. Na miejsce wezwali patrol.

- Policjanci podjęli interwencję, potwierdzili, że to poszukiwane auto, a w środku są kobieta i mężczyzna. Podjechali radiowozem od tyłu, blokując możliwość ucieczki, ale mężczyzna nie chciał współpracować. Nie wykonywał poleceń, próbował uciekać z miejsca. Wtedy policjanci użyli broni służbowej. Jeden z policjantów został postrzelony w łydkę, trafił do szpitala. Nie są to groźne obrażenia - przekazała podkomisarz Ewa Kluczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Zatrzymano dwie osoby, policjant ranny od rykoszetu

Mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani. Jak podkreślała Kluczyńska, na pewno to nie oni postrzelili policjanta. W komunikacie w mediach społecznościowych jaworska policja podała: "Niestety podczas próby zatrzymania pojazdu z wykorzystaniem broni służbowej przez funkcjonariuszy, jeden z pocisków rykoszetowal, raniąc policjanta w łydkę".

Bolków – policyjna interwencja Dziś po godzinie 15:00 w miejscowości Bolków doszło do poważnego zdarzenia. Policjanci...

Policja wyjaśnia przebieg interwencji

W piątek policja poinformowała, że Komendant Komendy Powiatowej Policji w Jaworze "niezwłocznie wszczął (...) czynności wyjaśniające w przedmiocie przeprowadzonej interwencji". Jej przebieg, między innymi zastosowanie procedur, sposób i zasadność wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także broni palnej, sprawdzają też kontrolerzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

5 czerwca 2025 roku jaworscy policjanci podejmowali w Bolkowie interwencję wobec agresywnego mężczyzny podejrzanego o przestępstwo polegające na przywłaszczeniu samochodu. W efekcie podjętych przez funkcjonariuszy czynności, podczas których użyli oni środków przymusu…