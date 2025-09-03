Jechał do Francji, rozpędził się do 245 kilometrów na godzinę

Pędził z prędkością 245 km/h na bolesławieckim odcinku autostrady A4 Źródło: KPP w Bolesławcu

"Za kierownicą sportowego samochodu siedział 48-letni mężczyzna pochodzący z powiatu dzierżoniowskiego. Przed kierowcą była długa podróż, ponieważ jechał do Francji" - podaje bolesławiecka policja.

Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że samochód to sportowy model z bardzo mocnym silnikiem. Mimo to kierowca, jak każdy inny, musi przestrzegać przepisów i ograniczeń prędkości - podkreśla policja.

48-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami.