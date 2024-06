Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który zadał kilka ciosów mieczem samurajskim idącemu ulicą innemu mężczyźnie w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie). Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Zarzuty nieudzielenia pomocy poszkodowanemu usłyszało też dwóch innych mężczyzn, zastosowano wobec nich dozory policyjne. Poszkodowany trafił z ciężkimi obrażeniami do szpitala, lekarze przyszyli mu rękę, jego stan jest stabilny. Nagranie ataku zarejestrowała kamera monitoringu.

Do napadu doszło w piątek po godz. 18 na ulicy Reymonta w Boguszowie-Gorcach.

- Napastnik mieczem samurajskim zadał dwa ciosy w prawe udo i prawą dłoń. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Medykom udało się uratować życie i dłoń poszkodowanego - relacjonował w niedzielę sierżant sztabowy Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Zarzuty dla trzech mężczyzn. Stan rannego stabilny

Rzecznik policji poinformował w poniedziałek rano, że napastnik został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Zarzuty usłyszało też dwóch innych mężczyzn.

- Ten główny atakujący - mężczyzna zadający ciosy tym mieczem samurajskim - usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, o ewentualnych motywach jego działania nie możemy informować - przekazał sierżant sztabowy Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. - Dwie pozostałe osoby, usłyszały zarzuty nieudzielenia pomocy osobie, która takiej pomocy potrzebowała, a ta pomoc nie naraziłaby ich na utratę życia i zdrowia. Prokurator wobec tych osób zastosował dozory policyjne - dodał policjant. Obie osoby - jak przekazał rzecznik wałbrzyskiej policji - towarzyszyły napastnikowi. Policjant poinformował też o stanie zdrowia ranionego mężczyzny. - Według ostatnich informacji, jakie posiadam, ręka, która była niemalże amputowana, została przyszyta, a jego stan został ustabilizowany na tyle, na ile było to możliwe - podał sierżant sztabowy Aleksander Karkosz

Jest nagranie z monitoringu

Atak zarejestrowała jedna z kamer monitoringu. Do nagrania dotarła telewizja TV DAMI Region. Filmik jest drastyczny. Poniżej zamieszczamy jego opis.

Na nagraniu widać niewielką ulicę, po której jeżdżą samochody. Po chodniku co chwilę przechodzą piesi - jest dość ruchliwie. W pewnym momencie w kadrze pojawia się ubrany w czarną koszulkę i szare spodnie mężczyzna z przedmiotem, który wygląda na miecz. Napastnik przebiega jezdnię, rozglądając się nerwowo dookoła, po czym znika z lewej strony kadru.

Po chwili na filmiku pojawia się jeszcze jeden mężczyzna, idący z tej samej strony co napastnik. Wygląda na to, że zna osobę z mieczem, bo po kilku sekundach idzie w kierunku chodnika, na którym w tym samym czasie dochodzi do ataku.