Kobieta upadła przed komisariatem, z pomocą ruszyli policjanci. Nagranie

Bogatynia. Kobieta upadła przed komendą, pomogli policjanci

Nagranie z tego zdarzenia opublikowała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Widać na nim kobietę, która, stojąc się przed wejściem do komisariatu policji w Bogatyni, nagle upada na chodnik.

Całą sytuację zauważył na kamerze monitoringu dyżurny bogatyńskiej jednostki.

- Widząc, że sytuacja może zagrażać jej zdrowiu i życiu, przerwał wykonywane czynności i zaalarmował policjantów znajdujących się w budynku - przekazała nadkomisarz Agnieszka Goguł, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.

Kobieta upadła przed komendą, pomogli policjanci Źródło: KPP w Zgorzelcu

Policjanci wyszli na zewnątrz, by sprawdzić stan poszkodowanej. Jak dodaje nadkomisarz Goguł, istniało podejrzenie, że mogła się zadławić.

- Funkcjonariusze udrożnili jej drogi oddechowe, ułożyli w pozycji bezpiecznej i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Prawdopodobnie przyczyną nagłego zasłabnięcia był atak padaczki - poinformował nadkomisarz Agnieszka Goguł.

Opracował Michał Malinowski /tok