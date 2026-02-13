Kobieta upadła przed komisariatem, z pomocą ruszyli policjanci. Nagranie

Nagranie z tego zdarzenia opublikowała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Widać na nim kobietę, która, stojąc się przed wejściem do komisariatu policji w Bogatyni, nagle upada na chodnik.
Całą sytuację zauważył na kamerze monitoringu dyżurny bogatyńskiej jednostki.
- Widząc, że sytuacja może zagrażać jej zdrowiu i życiu, przerwał wykonywane czynności i zaalarmował policjantów znajdujących się w budynku - przekazała nadkomisarz Agnieszka Goguł, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.
Policjanci wyszli na zewnątrz, by sprawdzić stan poszkodowanej. Jak dodaje nadkomisarz Goguł, istniało podejrzenie, że mogła się zadławić.
- Funkcjonariusze udrożnili jej drogi oddechowe, ułożyli w pozycji bezpiecznej i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Prawdopodobnie przyczyną nagłego zasłabnięcia był atak padaczki - poinformował nadkomisarz Agnieszka Goguł.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zgorzelcu