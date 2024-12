Prokurator skierował do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów sędziom Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. oraz Jakubowi I. Chodzi o śledztwo dotyczące tak zwanej afery hejterskiej.

Informację o skierowaniu do Sądu Najwyższego wniosków o uchylenie immunitetów czterem sędziom Prokuratura Krajowa przekazała we wtorek.

"W toku śledztwa dot. 'afery hejterskiej' prokurator skierował do SN wnioski o uchylenie immunitetów sędziom Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. oraz Jakubowi I." - czytamy w opublikowanym wpisie.

Śledztwo w sprawie tzw. afery hejterskiej w resorcie sprawiedliwości prowadzi trzyosobowy zespół w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu . Śledztwo dotyczy okresu do 20 sierpnia 2019 roku.

Zarzuty dla sędziów są "kluczowe"

" (...)W związku z tym skierowano do Sądu Najwyższego, w dniu 28 czerwca 2024 r., wnioski o wydanie uchwał zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Łukasza P., Przemysława R., Arkadiusza C. i Jakuba I. Ponadto w dniu 9 września 2024 r. skierowano uzupełniający wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Jakuba I. w zakresie dodatkowego czynu zabronionego" - przekazała prokurator.