36 kilogramów marihuany w szpuli z kablem

kas
Ponad 36 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości przekraczającej 1,7 mln zł znaleźli funkcjonariusze CBŚP i Służby Celno-Skarbowej w ciężarówce zatrzymanej na autostradzie A4. Narkotyki ukryto w skrytce wewnątrz przemysłowej szpuli z kablem. Kierowca trafił do aresztu. 

Funkcjonariusze mieli informację o możliwym przewozie narkotyków w samochodzie ciężarowym poruszającym się autostradą A4 z kierunku Niemiec. W okolicy Jędrzychowic zatrzymali do kontroli wytypowany pojazd wjeżdżający do Polski.

"Kierowca przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie znajdowała się szpula z kablem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że deklarowana przez niego trasa przejazdu z Danii do Polski nie odpowiadała typowym szlakom transportowym wykorzystywanym na tym odcinku" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

CBŚP przechwyciło narkotyki warte 1,7 mln zł
CBŚP przechwyciło narkotyki warte 1,7 mln zł
Źródło: CBŚP

Z tego powodu ciężarówkę skierowano do szczegółowej kontroli. W jej trakcie uwagę funkcjonariuszy zwrócił nieoryginalnie nacięty otwór w przemysłowym bębnie z kablem.

"Po wycięciu dodatkowych otworów kontrolnych pies służbowy przeszkolony do wykrywania narkotyków jednoznacznie wskazał na fragmenty szpuli, sugerując ukrycie w jej wnętrzu substancji zabronionych" – zaznaczył rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Narkotyki w skrytce
Narkotyki w skrytce
Źródło: KAS

W specjalnie skonstruowanej skrytce funkcjonariusze znaleźli 35 foliowych worków z marihuaną o wadze ponad 36 kg. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonego narkotyku to ponad 1,7 mln zł.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę

Kierowca został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące. Postawiono mu zarzuty przemytu narkotyków, za co grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. 

Kierowca trafił do aresztu
Kierowca trafił do aresztu
Źródło: CBŚP
Narkotyki w skrytce na autostradzie
Narkotyki w skrytce na autostradzie
Źródło: CBŚP
pc

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Autostrada A4Województwo dolnośląskieCBŚPNarkotyki
