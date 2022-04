3-majówka Wrocław 2022 - program i lineup koncertów. Jakie są ceny biletów?

Dżem, Nocny Kochanek, Shantel, Kult, Artur Rojek, Daria Zawiałow, Pidżama Porno, Igo, Brodka, Nosowska, Kwiat Jabłoni i Morcheeba - to tylko niektórzy z artystów, którzy wystąpią we Wrocławiu w trakcie 3-majówki. Impreza odbędzie się na terenie Hali Stulecia i Pergoli.

1 maja - otwarcie wejść o godzinie 16

2 maja - otwarcie wejść o godzinie 14

3 maja - otwarcie wejść o godzinie 14

Jakie są ceny biletów?

Karnet na trzy dni imprezy dla uczestników Gitarowego Rekordu Świata to 175 złotych. Im przysługuje 30-procentowa zniżka. Dla reszty osób trzydniowy bilet kosztuje 250 złotych (cena obowiązuje do północy 30 kwietnia, później 280 złotych). Wejściówki na dwa dni imprezy (1.05-2.05 lub 2.05-03.05) kosztują 180 złotych (do północy 30 kwietnia, później 200 zł), a uczestnikom Gitarowego Rekordu Świata przysługuje ulga dzięki, której za karnety zapłacą 126 złotych. Za bilety jednodniowe trzeba zapłacić 120 złotych (cena obowiązuje do północy 30 kwietnia, później 130 złotych), a uczestnicy gitarowego grania za jednodniowe wejściówki zapłacą 84 zł.