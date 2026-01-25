Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

Mały "Superman" gra trzeci raz Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku w 1670 sztabach - w tym 88 w 24 państwach świata. 34. Finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo w tvn24.pl >>>

WOŚP to również 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Przypominamy, jak ich rozpoznać.

Jak poznać wolontariusza WOŚP? Źródło: Łukasz Widziszkowski/WOŚP

Jak wygląda wolontariusz WOŚP?

Nieodłącznymi atrybutem każdego wolontariusza i każdej wolontariuszki WOŚP są:

puszka,

czerwone serduszka - naklejki,

drugi wolontariusz (ze względów bezpieczeństwa nie należy kwestować samemu),

identyfikator.

Identyfikator jest szczególnie ważny, gdyż to dzięki niemu wiadomo, że osoba, do której puszki wrzucamy pieniądze, rzeczywiście jest wolontariuszem tego Finału. Na identyfikatorze znajdują się:

imię i nazwisko wolontariusza,

numer wolontariusza (ten sam powinien być widoczny na puszce),

zdjęcie wolontariusza,

dane sztabu, w którym działa wolontariusz,

numer zbiórki,

hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora,

pieczątka Fundacji,

kod QR.

wosp jak poznac puszka Źródło: WOŚP

Wybrani wolontariusze w całej Polskiej kwestują z terminalami - można ich rozpoznać po specjalnych białych koszulkach. Oni również wyposażeni są w identyfikator i naklejki w kształcie serca.

Jak wygląda puszka WOŚP?

Puszki tekturowe, które noszą wolontariusze, utrzymane są w motywie graficznym danego roku. Każda powinna mieć hologram i numer sztabowy oraz być zamknięta.

wosp jak poznac puszka Źródło: WOŚP

WOŚP 2026. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysięcy najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.