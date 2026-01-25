Logo strona główna
Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

Jak poznać wolontariusza WOŚP?
Mały "Superman" gra trzeci raz
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim tysiące wolontariuszy. Przypominamy, jak rozpoznać prawdziwego wolontariusza WOŚP. Każdy z nich musi mieć specjalną puszkę o aktualnym wzorze, identyfikator i naklejki z serduszkami Orkiestry. Co jeszcze warto wiedzieć?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku w 1670 sztabach  - w tym 88 w 24 państwach świata. 34. Finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo w tvn24.pl >>>

WOŚP to również 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Przypominamy, jak ich rozpoznać.

Jak poznać wolontariusza WOŚP?
Jak poznać wolontariusza WOŚP?
Jak wygląda wolontariusz WOŚP?

Nieodłącznymi atrybutem każdego wolontariusza i każdej wolontariuszki WOŚP są:

  • puszka,
  • czerwone serduszka - naklejki,
  • drugi wolontariusz (ze względów bezpieczeństwa nie należy kwestować samemu),
  • identyfikator.

Identyfikator jest szczególnie ważny, gdyż to dzięki niemu wiadomo, że osoba, do której puszki wrzucamy pieniądze, rzeczywiście jest wolontariuszem tego Finału. Na identyfikatorze znajdują się:

  • imię i nazwisko wolontariusza,
  • numer wolontariusza (ten sam powinien być widoczny na puszce),
  • zdjęcie wolontariusza,
  • dane sztabu, w którym działa wolontariusz,
  • numer zbiórki,
  • hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora,
  • pieczątka Fundacji,
  • kod QR.
Wybrani wolontariusze w całej Polskiej kwestują z terminalami - można ich rozpoznać po specjalnych białych koszulkach. Oni również wyposażeni są w identyfikator i naklejki w kształcie serca. 

Jak wygląda puszka WOŚP?

Puszki tekturowe, które noszą wolontariusze, utrzymane są w motywie graficznym danego roku. Każda powinna mieć hologram i numer sztabowy oraz być zamknięta.

WOŚP 2026. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

Darmowe przejazdy dla wolontariuszy

Darmowe przejazdy dla wolontariuszy

WARSZAWA
Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysięcy najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

