Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

O godzinie 8.30 rozpoczął się oficjalnie 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi jego hasło. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Na chwilę przed startem finału gościnią Dzień Dobry TVN była CEO TVN Kasia Kieli. Przyniosła ona do studia niespodziankę - czek na milion złotych. - Chcemy tak na sam początek, na dobre rozpoczęcie, dorzucić się do skarbonki Orkiestry z milionem złotych od TVN-u - ogłosiła.

- Mamy nadzieję, że to będzie dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych. Chcemy się łączyć w dzieleniu się dobrem i w pomocy tym, którzy jej po prostu potrzebują - mówiła Kasia Kieli.

Jak podkreśliła, "to jest też symbol tego, że dla nas ważna jest Orkiestra jako taka, ale też ta jedność, którą Orkiestra powoduje".

Kasia Kieli mówiła również o zaangażowaniu grupy TVN Warner Bros. Discovery w partnerstwo medialne podczas Finału WOŚP. - Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę, żeby grać jak najgłośniej, żeby wybrzmiała wszędzie, aby dać jej jak największe szanse na zebranie jak największych pieniędzy - powiedziała.

