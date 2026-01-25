Logo strona główna
WOŚP 2026

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Milion złotych od TVN dla 34. Finału Wośp
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
TVN przekazał milion złotych na tegoroczny Finał WOŚP. - Mamy nadzieję, że to także będzie takim dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych - powiedziała CEO TVN Kasia Kieli.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

O godzinie 8.30 rozpoczął się oficjalnie 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi jego hasło. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Pomysłów na pomaganie nie brakuje. Mały "Superman" gra już po raz trzeci
Pomysłów na pomaganie nie brakuje. Mały "Superman" gra już po raz trzeci

RELACJA

Na chwilę przed startem finału gościnią Dzień Dobry TVN była CEO TVN Kasia Kieli. Przyniosła ona do studia niespodziankę - czek na milion złotych. - Chcemy tak na sam początek, na dobre rozpoczęcie, dorzucić się do skarbonki Orkiestry z milionem złotych od TVN-u - ogłosiła.

- Mamy nadzieję, że to będzie dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych. Chcemy się łączyć w dzieleniu się dobrem i w pomocy tym, którzy jej po prostu potrzebują - mówiła Kasia Kieli.

Milion złotych od TVN dla 34. Finału WOŚP
Milion złotych od TVN dla 34. Finału WOŚP

Jak podkreśliła, "to jest też symbol tego, że dla nas ważna jest Orkiestra jako taka, ale też ta jedność, którą Orkiestra powoduje".

Kasia Kieli mówiła również o zaangażowaniu grupy TVN Warner Bros. Discovery w partnerstwo medialne podczas Finału WOŚP. - Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę, żeby grać jak najgłośniej, żeby wybrzmiała wszędzie, aby dać jej jak największe szanse na zebranie jak największych pieniędzy - powiedziała. 

To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?

"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: TVN24

WOŚP34. finał WOŚPKasia Kieli
