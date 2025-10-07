Powodzie w Hanoi wywołane kolejnym tajfunem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek ulewy i powodzie znów dały się we znaki mieszkańcom wietnamskiej stolicy Hanoi. Gwałtowna aura spowodowana jest dotarciem do kraju tajfunu Matmo.

Powódź znów nawiedziła stolicę Wietnamu

Ulewne deszcze zalały główne drogi, unieruchamiając motocykle i samochody oraz zmuszając mieszkańców do brodzenia w głębokiej wodzie. Największe utrudnienia pojawiły się w dzielnicach śródmiejskich, gdzie kanalizacja nie była w stanie poradzić sobie z taką ilością deszczu. Według prognoz opady mogą nawet dochodzić do 150 litrów wody na metr kwadratowy.

Powodzie nękają Hanoi od kilku tygodni. Ulewne opady są związane z serią burz i tajfunów, które docierają w ostatnim czasie do kraju.

- To jak błędne koło. Pada deszcz, ulice są zalewane, a ludzie desperacko próbują sobie poradzić - powiedział Nguyen Ngoc Long, mieszkaniec Hanoi. - Mam obawy, że wkrótce stanie się to dla nas normą - dodał.

Wcześniej Matmo dotarł do Chin, zakłócając obchody Złotego Tygodnia.