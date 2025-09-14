Logo TVN24
Świat

Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi

546883657_1111878784463136_6812803504105549366_n
Tornada przeszły przez południowo-wschodnią część amerykańskiego stanu Utah
Źródło: Enex
Przez południowo-wschodnie regiony stanu Utah przeszły co najmniej dwa tornada. Zjawiska spowodowały poważne zniszczenia - kilka domów zostało całkowicie zniszczonych. Władze ogłosiły stan alarmowy i apelują o dalszą ostrożność, a lokalne społeczności i organizacje niosą pomoc poszkodowanym.

Przez południowo-wschodnie Utah przeszły tornada, powodując poważne zniszczenia. Władze ogłosiły stan alarmowy. Najbardziej dotknięte zostały okolice miejscowości Blanding oraz Montezuma Creek, gdzie w sobotnie popołudnie żywioł zdewastował domy i budynki gospodarcze. Służby poinformowały, że nikt nie został ranny.

Jak poinformował prezydent społeczności rdzennych Amerykanów Navajo, Buu Nygren, w pierwszych raportach mowa była o zniszczeniu 15-20 domów. Późniejsze informacje potwierdziły całkowite zburzenie trzech z nich. Do wieczora władze ogłosiły, że w Montezuma Creek trzy domy zostały doszczętnie zniszczone, a kilka innych poważnie uszkodzonych. Tornado zniszczyło także trzy przyczepy i stodołę wypełnioną słomą, powaliło słupy energetyczne, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu dla części mieszkańców.

Pomoc dla poszkodowanych

Rodziny, które straciły dach nad głową, zostały skierowane do szkoły podstawowej w Montezuma, gdzie Czerwony Krzyż przygotował 25-30 miejsc noclegowych. Lokalne władze pomagają w umieszczaniu najbardziej poszkodowanych osób w hotelach.

Narodowa Służba Pogodowa poinformowała, że pierwszy lej kondensacyjny został dostrzeżony około godziny 13 czasu lokalnego. Według świadków tornado było widoczne z daleka i przesuwało się w kierunku północno-wschodnim z prędkością około 16 kilometrów na godzinę.

Carma Claw z rady miejscowości Aneth, która leży na terenie dotkniętym przez żywioł, podkreśliła, że sytuacja rozwijała się błyskawicznie. Dzięki wczesnym ostrzeżeniom udało się jednak zapobiec tragedii.

- Najważniejsze jest to, że nie ma ofiar. Kilka budynków zostało kompletnie zniszczonych, ale wszyscy ocaleli - powiedziała.

Kilka trąb powietrznych

Jak relacjonują władze lokalne, w sobotę doszło do kilku przejść tornad. Drugie, w okolicach Cahone Mesa, zniszczyło dwa domy, jedną dużą przyczepę mieszkalną, dwie przyczepy dla koni i kolejną stodołę. Uszkodzone zostały też co najmniej dwa inne budynki. Claw dodała, że w regionie mogło dojść nawet do czterech lub pięciu dotknięć lejów kondensacyjnych do ziemi. To nietypowe zjawisko, ponieważ tornada w Utah występują bardzo rzadko i zazwyczaj mają charakter pojedynczych zdarzeń.

- Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek kilka trąb powietrznych uderzyło jednocześnie. To coś nowego dla naszej społeczności - przyznała Carma Claw.

ZOBACZ TEŻ: W Utah pojawiło się ogniste tornado

W niedzielę służby bezpieczeństwa, policja Navajo, ratownicy medyczni i lokalne organizacje wspólnie pracują przy udzielaniu pomocy poszkodowanym i ocenie szkód. Władze apelują, by mieszkańcy unikali uszkodzonych terenów do czasu zakończenia kontroli bezpieczeństwa budynków.

Delegat Curtis Yanito z pobliskiego miasta Bluff podkreślił, że to szybka mobilizacja ratowników uchroniła ludzi przed tragedią. W regionie nadal obowiązuje ostrzeżenie przed powodziami błyskawicznymi, a mieszkańcy proszeni są o pozostanie w gotowości wobec dalszych alertów pogodowych.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Navajo Times, FOX 13 News Utah

Źródło zdjęcia głównego: Navajo Police Department/Facebook

