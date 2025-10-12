USA przygotowują się na uderzenie nor'eastera. Możliwe powodzie

New Jersey przygotowuje się na nadejście nor'eastera Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Nor'easter to rozległy cyklon pozatropikalny, który formuje się w zachodniej części Atlantyku, nieopodal wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu.

Silne opady i wysokie fale na wschodnim wybrzeżu USA

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed nor'easterem. Żywioł przyniesie na początku przyszłego tygodnia silne opady deszczu i ryzyko powodzi błyskawicznych od Karoliny Południowej po południową część Nowej Anglii.

W części wschodniego wybrzeża nor'easter zaznaczył już swoją obecność w sobotę. Jak informuje CNN, na wybrzeżu Karoliny Północnej wiało z prędkością bliską 50 kilometrów na godzinę. Część głównej drogi na wyspach Outer Banks była zamknięta z powodu wysokich fal.

⚠️🌊 Here is our latest forecast for coastal flood impacts. MODERATE to MAJOR coastal flood impacts are increasingly likely. Widespread roadway flooding and impassable roads, inundation of structures, and evacuations are possible Sunday-Monday. #NJwx #DEwx pic.twitter.com/yZi0bWyznc — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) October 10, 2025 Rozwiń

Ryzyko powodzi przybrzeżnych, stan wyjątkowy

Groźniej ma być w niedzielę. Na wybrzeżu New Jersey i Delaware istnieje ryzyko poważnych powodzi przybrzeżnych - ostrzega NWS w Mount Holly w New Jersey. Fale mogą osiągnąć 3,5-4,5 metra, co może spowodować zalania dróg i domów. W związku z zagrożeniem Tahesha Way, gubernator stanu New Jersey, wprowadziła w sobotę wieczorem stan wyjątkowy i zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

CNN spodziewa się również wystąpienia utrudnień na lotniskach na wschodzie USA, w tym tych największych - w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Bostonie. Może dojść do opóźnień i odwołań lotów.

Synoptycy NWS przewidują, że nor'easter osiągnie maksymalną moc z niedzieli na poniedziałek. Wówczas porywy wiatru na obszarach przybrzeżnych mogą przekraczać 90 kilometrów na godzinę.