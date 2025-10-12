Logo TVN24
Świat

USA przygotowują się na uderzenie nor'eastera. Możliwe powodzie

Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
New Jersey przygotowuje się na nadejście nor'eastera
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Amerykanie przygotowują się na nadejście nor'eastera. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed silnymi opadami deszczu. Istnieje także ryzyko powodzi.

Nor'easter to rozległy cyklon pozatropikalny, który formuje się w zachodniej części Atlantyku, nieopodal wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu.

Silne opady i wysokie fale na wschodnim wybrzeżu USA

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed nor'easterem. Żywioł przyniesie na początku przyszłego tygodnia silne opady deszczu i ryzyko powodzi błyskawicznych od Karoliny Południowej po południową część Nowej Anglii.

W części wschodniego wybrzeża nor'easter zaznaczył już swoją obecność w sobotę. Jak informuje CNN, na wybrzeżu Karoliny Północnej wiało z prędkością bliską 50 kilometrów na godzinę. Część głównej drogi na wyspach Outer Banks była zamknięta z powodu wysokich fal.

Ryzyko powodzi przybrzeżnych, stan wyjątkowy

Groźniej ma być w niedzielę. Na wybrzeżu New Jersey i Delaware istnieje ryzyko poważnych powodzi przybrzeżnych - ostrzega NWS w Mount Holly w New Jersey. Fale mogą osiągnąć 3,5-4,5 metra, co może spowodować zalania dróg i domów. W związku z zagrożeniem Tahesha Way, gubernator stanu New Jersey, wprowadziła w sobotę wieczorem stan wyjątkowy i zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

CNN spodziewa się również wystąpienia utrudnień na lotniskach na wschodzie USA, w tym tych największych - w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Bostonie. Może dojść do opóźnień i odwołań lotów.

Synoptycy NWS przewidują, że nor'easter osiągnie maksymalną moc z niedzieli na poniedziałek. Wówczas porywy wiatru na obszarach przybrzeżnych mogą przekraczać 90 kilometrów na godzinę.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, National Weather Service, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview

TAGI:
USAburze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica