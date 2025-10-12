USA przygotowują się na uderzenie nor'eastera. Możliwe powodzie

Nor'easter to rozległy cyklon pozatropikalny, który formuje się w zachodniej części Atlantyku, nieopodal wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wziął swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu.
Silne opady i wysokie fale na wschodnim wybrzeżu USA
Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed nor'easterem. Żywioł przyniesie na początku przyszłego tygodnia silne opady deszczu i ryzyko powodzi błyskawicznych od Karoliny Południowej po południową część Nowej Anglii.
W części wschodniego wybrzeża nor'easter zaznaczył już swoją obecność w sobotę. Jak informuje CNN, na wybrzeżu Karoliny Północnej wiało z prędkością bliską 50 kilometrów na godzinę. Część głównej drogi na wyspach Outer Banks była zamknięta z powodu wysokich fal.
Ryzyko powodzi przybrzeżnych, stan wyjątkowy
Groźniej ma być w niedzielę. Na wybrzeżu New Jersey i Delaware istnieje ryzyko poważnych powodzi przybrzeżnych - ostrzega NWS w Mount Holly w New Jersey. Fale mogą osiągnąć 3,5-4,5 metra, co może spowodować zalania dróg i domów. W związku z zagrożeniem Tahesha Way, gubernator stanu New Jersey, wprowadziła w sobotę wieczorem stan wyjątkowy i zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
CNN spodziewa się również wystąpienia utrudnień na lotniskach na wschodzie USA, w tym tych największych - w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Bostonie. Może dojść do opóźnień i odwołań lotów.
Synoptycy NWS przewidują, że nor'easter osiągnie maksymalną moc z niedzieli na poniedziałek. Wówczas porywy wiatru na obszarach przybrzeżnych mogą przekraczać 90 kilometrów na godzinę.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: CNN, National Weather Service, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview