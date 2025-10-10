U wybrzeży USA tworzy się nor'easter. Przyniesie ulewy i porywisty wiatr

U wschodnich wybrzeży USA tworzy się nor'easter Źródło: Ventusky.com

Nor'easter to cyklon pozatropikalny, który tworzy się w zachodniej części Północnego Atlantyku, zwykle około 150 kilometrów od wybrzeża między Karoliną Północną a Massachusetts. Zjawisko bierze swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu.

Ulewy i silny wiatr na wschodnim wybrzeżu USA

Według prognoz u wybrzeży Stanów Zjednoczonych nor'easter w ten weekend oraz na początku przyszłego tygodnia przyniesie niespokojną aurę w rejonie wschodniego wybrzeża kraju. Synoptycy przewidują, że utworzy się w sobotę między wybrzeżem Florydy i Karoliny Południowej. W niedzielę się wzmocni, obejmując wybrzeże Karoliny Północnej.

Na wybrzeżu Karoliny Północnej mogą pojawić się opady rzędu 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywisty wiatr o prędkości dochodzącej do 80 kilometrów na godzinę. Żywioł może przyczynić się do zawalenia się kolejnych domów na należących do stanu wyspach Outer Banks. Od 30 września z powodu wysokich fal i erozji zawaliło się tam co najmniej dziewięć niezamieszkanych budynków.

W niedzielę i poniedziałek nor'easter zaznaczy się jeszcze bardziej na północy USA. Może przynieść intensywne opady w reszcie stanów na wschodnim wybrzeżu oraz powodzie błyskawiczne. Spodziewany jest także silny wiatr, który w nocy z niedzieli na poniedziałek może osiągać nawet 95 km/h. Niewykluczone są przerwy w dostawie prądu.

Ryzyko powodzi przybrzeżnych

Ponadto synoptycy prognozują kilkudniowy okres powodzi przybrzeżnych. W Delaware i New Jersey woda może zalać niektóre drogi i budynki - informuje Naorodwa Służba Pogodowa (NWS). Poziom wody w Atlantic City w New Jersey może wzrosnąć powyżej 2,5 metra, najwyższego od huraganu Sandy w 2012 roku. Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) uważa, że może to spowodować rozległe podtopienia ulic, a nawet odcięcie niektórych dzielnic.