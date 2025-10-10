Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

U wybrzeży USA tworzy się nor'easter. Przyniesie ulewy i porywisty wiatr

|
Nor'easter przyniesie silne opady i wiatr na wschodnie wybrzeże USA
U wschodnich wybrzeży USA tworzy się nor'easter
Źródło: Ventusky.com
Na zachodnim Atlantyku tworzy się nor'easter. Zjawisko w ten weekend i na początku przyszłego tygodnia ma przynieść silny wiatr, ulewy i wysokie fale u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Nor'easter to cyklon pozatropikalny, który tworzy się w zachodniej części Północnego Atlantyku, zwykle około 150 kilometrów od wybrzeża między Karoliną Północną a Massachusetts. Zjawisko bierze swoją nazwę od kierunku wiatru, wiejącego z północnego wschodu.

Ulewy i silny wiatr na wschodnim wybrzeżu USA

Według prognoz u wybrzeży Stanów Zjednoczonych nor'easter w ten weekend oraz na początku przyszłego tygodnia przyniesie niespokojną aurę w rejonie wschodniego wybrzeża kraju. Synoptycy przewidują, że utworzy się w sobotę między wybrzeżem Florydy i Karoliny Południowej. W niedzielę się wzmocni, obejmując wybrzeże Karoliny Północnej.

Na wybrzeżu Karoliny Północnej mogą pojawić się opady rzędu 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywisty wiatr o prędkości dochodzącej do 80 kilometrów na godzinę. Żywioł może przyczynić się do zawalenia się kolejnych domów na należących do stanu wyspach Outer Banks. Od 30 września z powodu wysokich fal i erozji zawaliło się tam co najmniej dziewięć niezamieszkanych budynków.

Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Domy zawaliły się i wpadły do oceanu

W niedzielę i poniedziałek nor'easter zaznaczy się jeszcze bardziej na północy USA. Może przynieść intensywne opady w reszcie stanów na wschodnim wybrzeżu oraz powodzie błyskawiczne. Spodziewany jest także silny wiatr, który w nocy z niedzieli na poniedziałek może osiągać nawet 95 km/h. Niewykluczone są przerwy w dostawie prądu.

Nor'easter przyniesie silne opady i wiatr na wschodnie wybrzeże USA
Nor'easter przyniesie silne opady i wiatr na wschodnie wybrzeże USA
Źródło: Ventusky.com

Ryzyko powodzi przybrzeżnych

Ponadto synoptycy prognozują kilkudniowy okres powodzi przybrzeżnych. W Delaware i New Jersey woda może zalać niektóre drogi i budynki - informuje Naorodwa Służba Pogodowa (NWS). Poziom wody w Atlantic City w New Jersey może wzrosnąć powyżej 2,5 metra, najwyższego od huraganu Sandy w 2012 roku. Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) uważa, że może to spowodować rozległe podtopienia ulic, a nawet odcięcie niektórych dzielnic.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
USAHuragany, tajfuny, cyklonyPowódźwiatr
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
Świat
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Kolejne ostrzeżenie przed tsunami
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
Prognoza
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
Świat
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
Nauka
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Pochmurny, deszczowy dzień
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
Prognoza
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
Prognoza
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
Ciekawostki
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
Nauka
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
Prognoza
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica