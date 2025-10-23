W Turcji osunęła się ziemia Źródło: Reuters

Jak podają tureckie media, w środę 22 października kierowca taksówki, który zaparkował obok restauracji mieszczącej się przy drodze łączącej miasta Tunceli i Erzincan, cudem uniknął tragedii. Inny kierowca, który także przystanął przy lokalu, zaalarmował go o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Spadł wielki głaz, cudem uniknął śmierci

Chwilę później ze wzgórza spadły wielkie skały. Największy z głazów odbił się od drogi i potoczył dalej, wpadając do leżącej poniżej rzeki Pulumur. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Turecka agencja informacyjna Ilhan News podała, że w okolicy prowadzono prace z wykorzystaniem koparki.

Tym razem osuwisko nie doprowadziło do tragedii. Podobnego szczęścia nie miały jednak osoby, które dwa lata temu zginęły w tym samym miejscu po tym, jak spadły na nie skały.