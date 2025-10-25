Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje

Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Turysta z Węgier zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna próbował przekroczyć wezbrany potok po słowackiej stronie gór, ale poślizgnął się i porwała go woda. Warunki pogodowe utrudniły ratownikom prowadzenie akcji - pomogli im także koledzy z TOPR.

Jak poinformowała słowacka Horska Zachranna Służba (HZS), do wypadku doszło w piątek przed południem. Turysta schodził z położonego na wysokości 2015 metrów nad poziomem morza schroniska w Dolinie Małej Zimnej Wody w Tatrach Wysokich.

Według świadków mężczyzna próbował przejść w bród wezbrany po intensywnych opadach potok wypływający z Wielkiego Stawu Spiskiego. 41-latek poślizgnął się i wpadł do wody, po czym porwany przez silny nurt zniknął pod jej powierzchnią.

Poszukiwania w trudnych warunkach

Ze względu na trudne warunki pogodowe w akcji nie można było wykorzystać śmigłowca. Słowaccy ratownicy górscy przeszukiwali koryto potoku pieszo, wspierani przez operatora drona oraz poproszonych o pomoc ratowników TOPR. Poszukiwania prowadzono do piątkowych późnych godzin nocnych, jednak bez rezultatu. W sobotę rano akcję wznowiono. Ciało zaginionego odnaleziono przed południem, kiedy wody potoku opadły, dzięki pomocy przypadkowych turystów.

Po piątkowych opadach śniegu w Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje od wysokości 1800 m n.p.m. Ratownicy ostrzegają, że w wielu miejscach, szczególnie w żlebach i formacjach wklęsłych, jest niebezpiecznie.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, HZS

Źródło zdjęcia głównego: Horska Zachranna Sluzba (HZS)

Udostępnij:
TAGI:
SłowacjaTatry
Czytaj także:
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Prognoza
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Polska
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica