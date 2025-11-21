Rakieta SpaceX wybuchła przed lotem. Nie wiemy, dlaczego

Kolejny lot testowy rakiety Starship Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W nocy z czwartku na piątek w Teksasie rozpoczęły się testy modułu Super Heavy od firmy Elona Muska SpaceX, wchodzącego w skład pojazdu kosmicznego Starship. Było to szczególnie istotne, ponieważ został on niedawno przeprojektowany, a nowa wersja nie przeszła jeszcze lotu testowego.

Eksplozja podczas testu

Na początek zaplanowano stacjonarne testy układów napędowych części nośnej oraz jej wytrzymałości konstrukcyjnej. W ich trakcie doszło jednak do niewielkiej eksplozji. Świadkowie zdarzenia zaobserwowali, że metalowy korpus boostera został rozerwany od środka.

Another angle showing super heavy booster 18's severe LOX tank damage that occured during testing overnight.



11/21/25 pic.twitter.com/7BYWN7Nlfq — Starship Gazer (@StarshipGazer) November 21, 2025 Rozwiń

Jak podała firma SpaceX, Booster 18 uległ awarii podczas testów ciśnienia układu paliwowego. W pojeździe nie było paliwa, a silniki nie były jeszcze zainstalowane. Na chwilę obecną przyczyna awarii pozostaje nieznana.

- Nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ podczas tego typu testów nasz personel utrzymuje bezpieczną odległość - napisali jej przedstawiciele w mediach społecznościowych. - Opracowujemy plan bezpiecznego powrotu na miejsce testu.

SpaceX planowało wykorzystać uszkodzoną rakietę nośną na początku przyszłego roku w ramach lotu testowego Starshipa, wraz z drugim stopniem, który nie brał udziału w teście. Piątkowy wypadek prawdopodobnie utrudni osiągnięcie tego celu.

Booster 18 suffered an anomaly during gas system pressure testing that we were conducting in advance of structural proof testing. No propellant was on the vehicle, and engines were not yet installed. The teams need time to investigate before we are confident of the cause. No one… — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2025 Rozwiń

Co z powrotem na Księżyc?

Starship to potężna dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości. W przyszłości ma ona umożliwić ludziom powrót na Księżyc, a nawet kolonizację Marsa. Rakieta, która uległa awarii w piątek, była trzecią wersją Starshipa,

Według SpaceX najnowsza generacja zawiera szereg funkcji związanych z prowadzonym przez NASA programem księżycowym Artemis. Przeprojektowane elementy nośne mają być bardziej stabilne aerodynamicznie i działać z ulepszonymi silnikami firmy SpaceX.

Problemy ze Starshipem mogą opóźnić plany NASA. Lądowanie na Księżycu powinno nastąpić w 2027 roku, jednak eksperci obawiają się, że do tego czasu rakieta nie będzie gotowa do lotu załogowego. Wśród nierozwiązanych kwestii pozostaje system uzupełniania paliwa na orbicie okołoziemskiej - bez niego pojazd nie dotrze do Księżyca.