Rakieta SpaceX wybuchła przed lotem. Nie wiemy, dlaczego

W nocy z czwartku na piątek w Teksasie rozpoczęły się testy modułu Super Heavy od firmy Elona Muska SpaceX, wchodzącego w skład pojazdu kosmicznego Starship. Było to szczególnie istotne, ponieważ został on niedawno przeprojektowany, a nowa wersja nie przeszła jeszcze lotu testowego.
Eksplozja podczas testu
Na początek zaplanowano stacjonarne testy układów napędowych części nośnej oraz jej wytrzymałości konstrukcyjnej. W ich trakcie doszło jednak do niewielkiej eksplozji. Świadkowie zdarzenia zaobserwowali, że metalowy korpus boostera został rozerwany od środka.
Jak podała firma SpaceX, Booster 18 uległ awarii podczas testów ciśnienia układu paliwowego. W pojeździe nie było paliwa, a silniki nie były jeszcze zainstalowane. Na chwilę obecną przyczyna awarii pozostaje nieznana.
- Nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ podczas tego typu testów nasz personel utrzymuje bezpieczną odległość - napisali jej przedstawiciele w mediach społecznościowych. - Opracowujemy plan bezpiecznego powrotu na miejsce testu.
SpaceX planowało wykorzystać uszkodzoną rakietę nośną na początku przyszłego roku w ramach lotu testowego Starshipa, wraz z drugim stopniem, który nie brał udziału w teście. Piątkowy wypadek prawdopodobnie utrudni osiągnięcie tego celu.
Co z powrotem na Księżyc?
Starship to potężna dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości. W przyszłości ma ona umożliwić ludziom powrót na Księżyc, a nawet kolonizację Marsa. Rakieta, która uległa awarii w piątek, była trzecią wersją Starshipa,
Według SpaceX najnowsza generacja zawiera szereg funkcji związanych z prowadzonym przez NASA programem księżycowym Artemis. Przeprojektowane elementy nośne mają być bardziej stabilne aerodynamicznie i działać z ulepszonymi silnikami firmy SpaceX.
Problemy ze Starshipem mogą opóźnić plany NASA. Lądowanie na Księżycu powinno nastąpić w 2027 roku, jednak eksperci obawiają się, że do tego czasu rakieta nie będzie gotowa do lotu załogowego. Wśród nierozwiązanych kwestii pozostaje system uzupełniania paliwa na orbicie okołoziemskiej - bez niego pojazd nie dotrze do Księżyca.
Autorka/Autor: ast
Źródło: Reuters, space.com, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: SpaceX/X