Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rakieta SpaceX wybuchła przed lotem. Nie wiemy, dlaczego

G6N7W5tXYAANSJ-
Kolejny lot testowy rakiety Starship
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Najnowsza wersja Starshipa od SpaceX wybuchła podczas czwartkowych testów przed startem. Do eksplozji doszło w pierwszym stopniu rakiety, który niedawno został przeprojektowany. Eksperci obawiają się, że problemy techniczne Starshipa mogą opóźnić powrót na Księżyc w ramach misji Artemis.

W nocy z czwartku na piątek w Teksasie rozpoczęły się testy modułu Super Heavy od firmy Elona Muska SpaceX, wchodzącego w skład pojazdu kosmicznego Starship. Było to szczególnie istotne, ponieważ został on niedawno przeprojektowany, a nowa wersja nie przeszła jeszcze lotu testowego.

Eksplozja podczas testu

Na początek zaplanowano stacjonarne testy układów napędowych części nośnej oraz jej wytrzymałości konstrukcyjnej. W ich trakcie doszło jednak do niewielkiej eksplozji. Świadkowie zdarzenia zaobserwowali, że metalowy korpus boostera został rozerwany od środka.

Jak podała firma SpaceX, Booster 18 uległ awarii podczas testów ciśnienia układu paliwowego. W pojeździe nie było paliwa, a silniki nie były jeszcze zainstalowane. Na chwilę obecną przyczyna awarii pozostaje nieznana.

- Nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ podczas tego typu testów nasz personel utrzymuje bezpieczną odległość - napisali jej przedstawiciele w mediach społecznościowych. - Opracowujemy plan bezpiecznego powrotu na miejsce testu.

SpaceX planowało wykorzystać uszkodzoną rakietę nośną na początku przyszłego roku w ramach lotu testowego Starshipa, wraz z drugim stopniem, który nie brał udziału w teście. Piątkowy wypadek prawdopodobnie utrudni osiągnięcie tego celu.

Co z powrotem na Księżyc?

Starship to potężna dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości. W przyszłości ma ona umożliwić ludziom powrót na Księżyc, a nawet kolonizację Marsa. Rakieta, która uległa awarii w piątek, była trzecią wersją Starshipa,

Według SpaceX najnowsza generacja zawiera szereg funkcji związanych z prowadzonym przez NASA programem księżycowym Artemis. Przeprojektowane elementy nośne mają być bardziej stabilne aerodynamicznie i działać z ulepszonymi silnikami firmy SpaceX.

Problemy ze Starshipem mogą opóźnić plany NASA. Lądowanie na Księżycu powinno nastąpić w 2027 roku, jednak eksperci obawiają się, że do tego czasu rakieta nie będzie gotowa do lotu załogowego. Wśród nierozwiązanych kwestii pozostaje system uzupełniania paliwa na orbicie okołoziemskiej - bez niego pojazd nie dotrze do Księżyca.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, space.com, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: SpaceX/X

Udostępnij:
TAGI:
KosmosElon Musk
Czytaj także:
snieg sniezyca mroz - Patryk Kosmider shutterstock_2558087253
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Przemyślu w piątek
Śnieżyce w Polsce. Ponad 150 interwencji, białe drogi
Polska
krakow sniezyca snieg - Konrad Krajewski shutterstock_2257607631
Aura będzie niestabilna. Gdzie sypnie śniegiem?
Prognoza
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Zimowo nie tylko w Polsce. "Przewidywaliśmy, że będzie mniej śniegu"
Świat
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
Świat
Zima, intensywne opady śniegu, śnieg
Alert RCB w kolejnych miejscach
Polska
Śnieg, zima, samochód, trudne warunki na drogach
Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia
Prognoza
Śnieg, zima
"Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"
Prognoza
Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia
Polska
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Pradawna czarna dziura. "To odkrycie jest naprawdę niezwykłe"
Zapowiada się mroźna noc
Nocą ściśnie mróz, w dzień wystąpią zimowe opady
Prognoza
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar
Świat
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
Prognoza
szwecja snieg
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
Świat
Rodzina neandertalczyków - wizja artysty
Z kim całował się Neandertalczyk?
Świat
Indonezyjska wioska Sumbersari pokryta popiołem po erupcji wulkanu
Gorące gazy, popiół i okruchy skalne utworzyły lawinę
Świat
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
Świat
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
Ciekawostki
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
Prognoza
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica