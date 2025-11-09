Blue Origin, kosmiczna spółka założona przez Jeffa Bezosa, przygotowuje się do drugiego w historii startu swojej potężnej rakiety orbitalnej New Glenn. Tym razem celem misji jest wysłanie w stronę Marsa bliźniaczych sond badawczych w ramach programu NASA Escapade.
Pogoda może pokrzyżować plany
Start 98-metrowej rakiety z bazy Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie zaplanowano na niedzielę, kiedy w Polsce będzie godzina 20.45. Okno startowe potrwa dokładnie 88 minut.
Plany może pokrzyżować pogoda. Meteorolodzy przewidują 35-45 procent ryzyka, że warunki nie będą odpowiednie do odbycia startu. W razie potrzeby zostanie on przełożony na kolejne dni.
Dodatkowym utrudnieniem może być też decyzja Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która od poniedziałku wstrzymuje wszystkie komercyjne starty rakiet w godzinach od 12-16 (czasu polskiego) w związku z ograniczeniami kadrowymi wynikającymi z paraliżu rządu USA (ang. shutdown).
- Ściśle współpracujemy z FAA i NASA, by zachować pełne bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej - poinformowała Laura Maginnis, wiceprezeska Blue Origin ds. zarządzania misjami.
Ponowna próba lądowania boostera
Podczas niedzielnej próby startu Blue Origin plan lotu zakłada ponowne odzyskanie pierwszego stopnia rakiety New Glenn - dolnej części obiektu odpowiadającej za początkowy ciąg (wynoszenie) przy starcie. Według założeń booster wyląduje na morskiej platformie Jacklyn, nazwanej na cześć matki Jeffa Bezosa. Poprzednia próba, przeprowadzona w styczniu, zakończyła się niepowodzeniem - silniki nie uruchomiły się ponownie, a rakieta spadła do oceanu.
Mimo utraty boostera misja w styczniu została okrzyknięta dużym sukcesem. Rakieta pomyślnie wyniosła na orbitę eksperymentalną satelitę Blue Ring Pathfinder. Blue Origin uznało start rakiety za osiągnięcie kolejnego kamienia milowego i zapowiedziało wprowadzenie poprawek w systemie paliwowym i osprzęcie rakiety.
- Wprowadziliśmy szereg zmian w systemie zarządzania paliwem oraz drobne modyfikacje sprzętowe, by zwiększyć szanse na powodzenie lądowania - przekazała Laua Maginnis. Jak dodała, firma ma już kilka kolejnych egzemplarzy New Glenn w produkcji.
Na czym polega misja NASA Escapade?
Na pokładzie New Glenn jest podwójny ładunek - dwie sondy mające wyruszyć w długą podróż ku Czerwonej Planecie. Misja nosi nazwę Escapade (ang. Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers) i jest częścią programu NASA. Za projekt odpowiada Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (UC Berkeley) przy współpracy z firmami Advanced Space oraz Rocket Lab.
Bliźniacze orbitery najpierw pozostaną w przestrzeni kosmicznej w rejonie punktu libracyjnego L2 (około 1,5 miliona kilometrów od naszej planety), a w stronę Marsa wyruszą dopiero w przyszłym roku, kiedy ułożenie planet pozwoli na bardziej ekonomiczny lot. Do celu mają dotrzeć w 2027 roku. Po wejściu na orbitę Marsa zajmą się badaniem utraty atmosfery tej planety oraz zjawisk pogodowych w przestrzeni kosmicznej.
- Zgromadzone dane pomogą nam przewidywać burze słoneczne, których promieniowanie może być zagrożeniem dla przyszłych astronautów na Marsie - wyjaśnił główny badacz misji Robert Lillis z UC Berkeley.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drugi start New Glenn będzie potwierdzeniem, że Blue Origin zbliża się do poziomu swojej największej konkurencji - rakiet SpaceX Falcon - i ma szansę stania się realnym graczem w wyścigu o kontrakty na misje międzyplanetarne.
Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: pap/Newscom