Świat

Drugi start rakiety Blue Origin. To dzięki niej ma ruszyć misja NASA, która zbada Marsa

|
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Styczeń 2025. Start rakiety New Glenn Jeffa Bezosa odwołany
Źródło: TVN24
Na niedzielę wieczorem czasu polskiego zaplanowano drugi w historii start rakiety New Glenn od firmy Blue Origin. Maszyna ma wynieść dwie sondy w ramach misji NASA Escapade, które posłużą amerykańskiej agencji kosmicznej do zbadania atmosfery Marsa.

Blue Origin, kosmiczna spółka założona przez Jeffa Bezosa, przygotowuje się do drugiego w historii startu swojej potężnej rakiety orbitalnej New Glenn. Tym razem celem misji jest wysłanie w stronę Marsa bliźniaczych sond badawczych w ramach programu NASA Escapade.

Pogoda może pokrzyżować plany

Start 98-metrowej rakiety z bazy Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie zaplanowano na niedzielę, kiedy w Polsce będzie godzina 20.45. Okno startowe potrwa dokładnie 88 minut.

Plany może pokrzyżować pogoda. Meteorolodzy przewidują 35-45 procent ryzyka, że warunki nie będą odpowiednie do odbycia startu. W razie potrzeby zostanie on przełożony na kolejne dni.

Dodatkowym utrudnieniem może być też decyzja Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która od poniedziałku wstrzymuje wszystkie komercyjne starty rakiet w godzinach od 12-16 (czasu polskiego) w związku z ograniczeniami kadrowymi wynikającymi z paraliżu rządu USA (ang. shutdown).

- Ściśle współpracujemy z FAA i NASA, by zachować pełne bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej - poinformowała Laura Maginnis, wiceprezeska Blue Origin ds. zarządzania misjami.

Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Źródło: pap/Newscom

Ponowna próba lądowania boostera

Podczas niedzielnej próby startu Blue Origin plan lotu zakłada ponowne odzyskanie pierwszego stopnia rakiety New Glenn - dolnej części obiektu odpowiadającej za początkowy ciąg (wynoszenie) przy starcie. Według założeń booster wyląduje na morskiej platformie Jacklyn, nazwanej na cześć matki Jeffa Bezosa. Poprzednia próba, przeprowadzona w styczniu, zakończyła się niepowodzeniem - silniki nie uruchomiły się ponownie, a rakieta spadła do oceanu.

Mimo utraty boostera misja w styczniu została okrzyknięta dużym sukcesem. Rakieta pomyślnie wyniosła na orbitę eksperymentalną satelitę Blue Ring Pathfinder. Blue Origin uznało start rakiety za osiągnięcie kolejnego kamienia milowego i zapowiedziało wprowadzenie poprawek w systemie paliwowym i osprzęcie rakiety.

- Wprowadziliśmy szereg zmian w systemie zarządzania paliwem oraz drobne modyfikacje sprzętowe, by zwiększyć szanse na powodzenie lądowania - przekazała Laua Maginnis. Jak dodała, firma ma już kilka kolejnych egzemplarzy New Glenn w produkcji.

Na czym polega misja NASA Escapade?

Na pokładzie New Glenn jest podwójny ładunek - dwie sondy mające wyruszyć w długą podróż ku Czerwonej Planecie. Misja nosi nazwę Escapade (ang. Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers) i jest częścią programu NASA. Za projekt odpowiada Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (UC Berkeley) przy współpracy z firmami Advanced Space oraz Rocket Lab.

Bliźniacze orbitery najpierw pozostaną w przestrzeni kosmicznej w rejonie punktu libracyjnego L2 (około 1,5 miliona kilometrów od naszej planety), a w stronę Marsa wyruszą dopiero w przyszłym roku, kiedy ułożenie planet pozwoli na bardziej ekonomiczny lot. Do celu mają dotrzeć w 2027 roku. Po wejściu na orbitę Marsa zajmą się badaniem utraty atmosfery tej planety oraz zjawisk pogodowych w przestrzeni kosmicznej.

- Zgromadzone dane pomogą nam przewidywać burze słoneczne, których promieniowanie może być zagrożeniem dla przyszłych astronautów na Marsie - wyjaśnił główny badacz misji Robert Lillis z UC Berkeley.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drugi start New Glenn będzie potwierdzeniem, że Blue Origin zbliża się do poziomu swojej największej konkurencji - rakiet SpaceX Falcon - i ma szansę stania się realnym graczem w wyścigu o kontrakty na misje międzyplanetarne.

Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"

BIZNES

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: pap/Newscom

Kosmos USA Jeff Bezos NASA Mars
Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
