Świat

Pies spadł z klifu w San Francisco. Akcja ratunkowa nie należała do najłatwiejszych

Pies
Służby uratowały psa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Pies spadł z 12-metrowego klifu i utknął na wąskiej półce skalnej. Na ratunek zwierzęciu ruszyli strażacy z San Francisco.

Strażacy z San Francisco uratowali we wtorek brązowo-białą suczkę. Zsunęła się ona z 12-metrowego klifu podczas zabawy z innym psem. Zwierzę utknęło na wąskiej półce skalnej, tuż nad plażą. Do zdarzenia doszło w okolicach parku Fort Funston w San Francisco w Kalifornii.

Suczka już jest u właściciela

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Przez blisko 20 minut strażacy przygotowywali specjalny system linowy, aby wydostać przestraszonego psa. W tym czasie uderzające z dużą siłą fale rozpryskiwały się poniżej, znaczącą utrudniając pracę ratownikom.

Na nagraniu opublikowanym przez policję z San Francisco widać moment, w którym strażacy ostrożnie podciągają 18-kilogramowego psa na szczyt klifu. Jak poinformowały służby, to operator policyjnego drona jako pierwszy zauważył uwięzionego czworonoga i wezwał pomoc.

- Był szczęśliwy, wiedział, że został uratowany. Merdał ogonem, dawał wszystkim buziaki - powiedział Samuel Menchaca ze straży pożarnej w San Francisco.

pies
Służby uratowały psa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Po dotarciu na bezpieczny teren zwierzę było przytomne i mogło samodzielnie chodzić. Czworonóg został szczęśliwie zwrócony swojemu właścicielowi.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

