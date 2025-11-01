Pies spadł z klifu w San Francisco. Akcja ratunkowa nie należała do najłatwiejszych

Służby uratowały psa Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy z San Francisco uratowali we wtorek brązowo-białą suczkę. Zsunęła się ona z 12-metrowego klifu podczas zabawy z innym psem. Zwierzę utknęło na wąskiej półce skalnej, tuż nad plażą. Do zdarzenia doszło w okolicach parku Fort Funston w San Francisco w Kalifornii.

Suczka już jest u właściciela

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Przez blisko 20 minut strażacy przygotowywali specjalny system linowy, aby wydostać przestraszonego psa. W tym czasie uderzające z dużą siłą fale rozpryskiwały się poniżej, znaczącą utrudniając pracę ratownikom.

Na nagraniu opublikowanym przez policję z San Francisco widać moment, w którym strażacy ostrożnie podciągają 18-kilogramowego psa na szczyt klifu. Jak poinformowały służby, to operator policyjnego drona jako pierwszy zauważył uwięzionego czworonoga i wezwał pomoc.

- Był szczęśliwy, wiedział, że został uratowany. Merdał ogonem, dawał wszystkim buziaki - powiedział Samuel Menchaca ze straży pożarnej w San Francisco.

Służby uratowały psa Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Po dotarciu na bezpieczny teren zwierzę było przytomne i mogło samodzielnie chodzić. Czworonóg został szczęśliwie zwrócony swojemu właścicielowi.