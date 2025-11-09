Ostrzeżenie przed tsunami w Japonii

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

W niedzielę Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami - przekazał nadawca publiczny NHK. Obowiązuje ono w prefekturze Iwate, która znajduje się w północno-wschodniej części Honsiu, największej wyspy archipelagu. NHK podało, że fale tsunami zaobserwowano około 70 kilometrów od wybrzeża i szybko dotrą do lądu. Mogą mieć wysokość do jednego metra. Nadawca poprosił mieszkańców o unikanie terenów przybrzeżnych.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Zagrożenie tsunami

Ostrzeżenie przed tsunami to rezultat trzęsienia ziemi, które miało miejsce u wschodnich wybrzeży Japonii krótko po godzinie 17 miejscowego czasu (czyli po 9 czasu środkowoeuropejskiego). Miało miejsce na głębokości około 10 kilometrów, a jego epicentrum znajdowało się około 126 kilometrów na wschód od miasta Yamate w prefekturze Iwate. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej trzęsienie ziemi miało magnitudę 6,7. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) podała, że wstrząsy miały magnitudę 6,8.

NHK poinformowało, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działaniu elektrowni jądrowej Onagawa znajdującej się w prefekturze Miyagi, na południe od Iwate.

Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii Źródło: USGS