Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat

Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środowisku naturalnym albinizm bywa zagrożeniem dla zwierząt. Pozbawione kamuflażu i ochrony przed palącym słońcem osobniki mogą mieć problemy z polowaniem lub ukryciem się przed drapieżnikami. Znacznie łatwiej jest im przetrwać w ogrodach zoologicznych i ośrodkach badawczych. Doskonałym tego przykładem jest aligator Claude z Kalifornii, który właśnie skończył 30 lat.

Spokojny ulubieniec

Kalifornijska Akademia Nauk jest domem dla ponad 38 tysięcy zwierząt, ale żadne z nich nie jest podobne do Claude'a. Jak opowiadała jedna z opiekunek gada, Jessica Witherly, od momentu przybycia do ogrodu w 2008 roku gad stał się wizytówką akwarium i ulubieńcem mieszkańców San Francisco.

- Otrzymujemy artykuły i listy od dzieci z całych Stanów Zjednoczonych, w których piszą, jak bardzo kochają Claude'a. Stał się więc swego rodzaju kultową postacią - powiedziała.

Opiekunka podkreśliła, że Claude nie przetrwałby w środowisku naturalnym jako drapieżnik, ponieważ wszystkie potencjalne ofiary mogłyby go zobaczyć. Poza tym brak melaniny mógłby wywołać u niego poparzenie słoneczne. Zamiast tego przechodzi regularne badania, ma zapewnione bogate środowisko, a nawet delikatne peelingi, które pomagają mu utrzymać łuski w dobrym stanie.

- To bardzo spokojny facet. Wiele osób nie wierzy, że jest prawdziwy, ponieważ rzadko się rusza. Nigdy się go nie bałam - dodała Witherly.