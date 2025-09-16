Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci

Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Służby przeszukują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah w Malezji
Źródło: PAP/EPA/Sabah Fire and Rescue Department Handout
Kilkanaście osób zginęło w wyniku osuwisk, które zeszły w malezyjskim stanie Sabah na wyspie Borneo. Doszło do nich po długotrwałych opadach deszczu.

Malezyjski stan Sabah, położony w północno-wschodniej części wyspy Borneo, nawiedziły intensywne opady deszczu. Jak donoszą lokalne media, padało przez kilkanaście dni. Ulewy doprowadziły do powstania osuwisk, w wyniku których zginęło co najmniej 13 osób.

Malezja. Kilkanaście ofiar osuwisk na Borneo

W poniedziałek w Inanam, na przedmieściach Kota Kinabalu, największego miasta stanu Sabah, zeszło osuwisko. W wyniku tego zdarzenia zginęło siedem osób, w tym czworo dzieci. Tego samego dnia w położonym na południe dystrykcie Papar zeszło kolejne osuwisko. Masa ziemi i błota pochłonęła domy, zginęło pięć osób. W ubiegłym tygodniu w piątek 97-letni mężczyzna został pogrzebany przez ogromne ilości ziemi. Jak podają lokalne media, osuwisko zeszło w dystrykcie Penampang.

Premier Malezji Anwar Ibrahim chce udzielić wsparcia stanowi Sabah. Za pośrednictwem Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami przydzielił 10 milionów ringgitów (około 2,38 miliona dolarów) na pomoc ofiarom osuwisk.

Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Źródło: PAP/EPA/Sabah Fire and Rescue Department Handout

"Nowa normalność"

Renard Siew, ekolog i doradca ds. zmian klimatycznych w Centrum Zarządzania i Studiów Politycznych w Malezji, powiedział w rozmowie z singapurską telewizją CNA, że coraz częstsze i intensywniejsze ulewy wywołujące powodzie i osuwiska są częścią "nowej normalności" w Azji Południowo-Wschodniej. Przyczyniają się do tego zmiany klimatu, urbanizacja i wylesianie.

- Obserwujemy nie tylko częstsze powodzie, ale także większą nieprzewidywalność. Opady deszczu pojawiają się wcześniej lub później niż oczekiwano i koncentrują się w krótszym czasie, co przytłacza infrastrukturę i społeczności. Stromy teren w Sabah potęguje to ryzyko, ponieważ ulewny deszcz szybko prowadzi do spływu powierzchniowego i niestabilności podłoża. Zagrożenie dodatkowo zwiększa zmienność klimatu - wyjaśnił.

18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: channelnewsasia.com, vietnamplus.vn, bernama.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Sabah Fire and Rescue Department Handout

Udostępnij:
TAGI:
MalezjaZmiany klimatuulewy
Czytaj także:
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
Zorza polarna widziana z pokładu samolotu
Ten lot zapamiętają na długo
Ciekawostki
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do "bliźniaka" Titanica
Ciekawostki
Silne opady deszczu
Tu aura będzie niespokojna. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Polska
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
Ciekawostki
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
Polska
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Prognoza
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
Polska
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Polska
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
Świat
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
Świat
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Polska
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
Prognoza
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
Prognoza
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
Świat
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Jedna z pomalowanych wiewiórek
Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go
Świat
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Mrówka Odontomachus simillimus, jeden z gatunków występujących na Fidżi
"Zagłada owadów" w turystycznym raju
Nauka
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
Prognoza
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica