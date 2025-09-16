Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci

Służby przeszukują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah w Malezji Źródło: PAP/EPA/Sabah Fire and Rescue Department Handout

Malezyjski stan Sabah, położony w północno-wschodniej części wyspy Borneo, nawiedziły intensywne opady deszczu. Jak donoszą lokalne media, padało przez kilkanaście dni. Ulewy doprowadziły do powstania osuwisk, w wyniku których zginęło co najmniej 13 osób.

Malezja. Kilkanaście ofiar osuwisk na Borneo

W poniedziałek w Inanam, na przedmieściach Kota Kinabalu, największego miasta stanu Sabah, zeszło osuwisko. W wyniku tego zdarzenia zginęło siedem osób, w tym czworo dzieci. Tego samego dnia w położonym na południe dystrykcie Papar zeszło kolejne osuwisko. Masa ziemi i błota pochłonęła domy, zginęło pięć osób. W ubiegłym tygodniu w piątek 97-letni mężczyzna został pogrzebany przez ogromne ilości ziemi. Jak podają lokalne media, osuwisko zeszło w dystrykcie Penampang.

Premier Malezji Anwar Ibrahim chce udzielić wsparcia stanowi Sabah. Za pośrednictwem Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami przydzielił 10 milionów ringgitów (około 2,38 miliona dolarów) na pomoc ofiarom osuwisk.

Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah Źródło: PAP/EPA/Sabah Fire and Rescue Department Handout

"Nowa normalność"

Renard Siew, ekolog i doradca ds. zmian klimatycznych w Centrum Zarządzania i Studiów Politycznych w Malezji, powiedział w rozmowie z singapurską telewizją CNA, że coraz częstsze i intensywniejsze ulewy wywołujące powodzie i osuwiska są częścią "nowej normalności" w Azji Południowo-Wschodniej. Przyczyniają się do tego zmiany klimatu, urbanizacja i wylesianie.

- Obserwujemy nie tylko częstsze powodzie, ale także większą nieprzewidywalność. Opady deszczu pojawiają się wcześniej lub później niż oczekiwano i koncentrują się w krótszym czasie, co przytłacza infrastrukturę i społeczności. Stromy teren w Sabah potęguje to ryzyko, ponieważ ulewny deszcz szybko prowadzi do spływu powierzchniowego i niestabilności podłoża. Zagrożenie dodatkowo zwiększa zmienność klimatu - wyjaśnił.

