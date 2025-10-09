Logo TVN24
Świat

Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru

Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.
82-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia podczas spaceru na północy Japonii i trafiła do szpitala z obrażeniami. To kolejny incydent z udziałem człowieka i niedźwiedzia, który miał miejsce w ostatnim czasie w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Do zdarzenia doszło w środę około 7 rano czasu lokalnego w mieście Daisen w prefekturze Akita na północy Japonii. 82-latka w trakcie spaceru została zaatakowana przez niedźwiedzia. Incydent zarejestrowały miejskie kamery.

Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Dowiedz się więcej:

Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne

Kobieta trafiła do szpitala

Jak informują lokalne media, kobieta spacerowała wzdłuż drogi w pobliżu stacji kolejowej. W pewnym momencie zza jej pleców wyskoczył niedźwiedź, który zranił ją w twarz. 82-latka trafiła do szpitala z obrażeniami, była przytomna i mogła mówić, gdy przewieziono ją do placówki - przekazała stacja NHK.

To kolejny incydent z udziałem człowieka i niedźwiedzia w Japonii w ostatnich dniach. We wtorek wieczorem inny niedźwiedź wszedł do supermarketu w mieście Numata w prefekturze Gunma w środkowej części kraju. Dwie osoby zostały ranne - jedna na parkingu, a druga wewnątrz sklepu. Tego samego dnia w położonym w prefekturze Akita mieście Gojome doszło do kolejnego ataku. 20-letni farmer trafił z drobnymi obrażeniami do szpitala.

Eksperci twierdzą, że niedźwiedzie coraz częściej opuszczają swoje siedliska i wkraczają na tereny miejskie w poszukiwaniu pożywienia. Są za to odpowiedzialne między innymi zmiany klimatu.

Autorka/Autor: fw

Źródło: Reuters, NHK

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Nakasen Co. Ltd.

Japonia
