Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru

Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę około 7 rano czasu lokalnego w mieście Daisen w prefekturze Akita na północy Japonii. 82-latka w trakcie spaceru została zaatakowana przez niedźwiedzia. Incydent zarejestrowały miejskie kamery.

Dowiedz się więcej: Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne

Kobieta trafiła do szpitala

Jak informują lokalne media, kobieta spacerowała wzdłuż drogi w pobliżu stacji kolejowej. W pewnym momencie zza jej pleców wyskoczył niedźwiedź, który zranił ją w twarz. 82-latka trafiła do szpitala z obrażeniami, była przytomna i mogła mówić, gdy przewieziono ją do placówki - przekazała stacja NHK.

To kolejny incydent z udziałem człowieka i niedźwiedzia w Japonii w ostatnich dniach. We wtorek wieczorem inny niedźwiedź wszedł do supermarketu w mieście Numata w prefekturze Gunma w środkowej części kraju. Dwie osoby zostały ranne - jedna na parkingu, a druga wewnątrz sklepu. Tego samego dnia w położonym w prefekturze Akita mieście Gojome doszło do kolejnego ataku. 20-letni farmer trafił z drobnymi obrażeniami do szpitala.

Eksperci twierdzą, że niedźwiedzie coraz częściej opuszczają swoje siedliska i wkraczają na tereny miejskie w poszukiwaniu pożywienia. Są za to odpowiedzialne między innymi zmiany klimatu.