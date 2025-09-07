Uszanki opanowały popularną plażę

Uszanki opanowały kalifornijską plażę Źródło: ENEX

Na plaży San Carlos w mieście Monterey w Kalifornii pojawiło się w ostatnim czasie wiele uszanek kalifornijskich (Zalophus californianus). Lokalne media podały, że jest ich około 70. Ssaki morskie opanowały plażę i dlatego jest ona zamknięta od 21 sierpnia. Zwierzęta przyciągają zarówno masę turystów, jak i miejscowych, bo nawet dla nich to niecodzienny widok.

- W Monterey jest pięknie, a na dodatek pojawiły się uszanki - powiedziała w rozmowie z portalem KSBW Christine Hiett, która mieszka w mieście Modesto. - Byłam tu już kilka razy i widziałam uszanki, ale nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo, jak teraz - dodała.

Lorie Gardener, która w sobotę poszła na spacer na plażę San Carlos, była zachwycona widokiem stada morskich ssaków. - Uwielbiam to miejsce, ale póki co plażę opanowały uszanki - mówiła.

Uszanka kalifornijska

Uszanka kalifornijska, nazywana też uchatką kalifornijską lub lwem morskim, należy do rodziny uchatkowatych (Otariidae). Zwierzęta te występują we wschodniej części północnego Oceanu Spokojnego. Długość ciała samicy wynosi 200 centymetrów, a samców - 240 cm. Ssaki te wiodą wodno-lądowy tryb życia - w wodzie polują, na lądzie odpoczywają i się rozmnażają.