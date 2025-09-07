Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uszanki opanowały popularną plażę

|
Uszanki
Uszanki opanowały kalifornijską plażę
Źródło: ENEX
Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

Na plaży San Carlos w mieście Monterey w Kalifornii pojawiło się w ostatnim czasie wiele uszanek kalifornijskich (Zalophus californianus). Lokalne media podały, że jest ich około 70. Ssaki morskie opanowały plażę i dlatego jest ona zamknięta od 21 sierpnia. Zwierzęta przyciągają zarówno masę turystów, jak i miejscowych, bo nawet dla nich to niecodzienny widok.

- W Monterey jest pięknie, a na dodatek pojawiły się uszanki - powiedziała w rozmowie z portalem KSBW Christine Hiett, która mieszka w mieście Modesto. - Byłam tu już kilka razy i widziałam uszanki, ale nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo, jak teraz - dodała.

Lorie Gardener, która w sobotę poszła na spacer na plażę San Carlos, była zachwycona widokiem stada morskich ssaków. - Uwielbiam to miejsce, ale póki co plażę opanowały uszanki - mówiła.

Uszanka kalifornijska

Uszanka kalifornijska, nazywana też uchatką kalifornijską lub lwem morskim, należy do rodziny uchatkowatych (Otariidae). Zwierzęta te występują we wschodniej części północnego Oceanu Spokojnego. Długość ciała samicy wynosi 200 centymetrów, a samców - 240 cm. Ssaki te wiodą wodno-lądowy tryb życia - w wodzie polują, na lądzie odpoczywają i się rozmnażają.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: ENEX, ksbw.com

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniaUSAzwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Czytaj także:
AdobeStock_619655472
Gdzie jest burza? Tutaj pogoda się popsuła
Polska
AdobeStock_215798671
To już dziś. Wieczorem warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Piorun, burza
Alert RCB dla trzech województw
Prognoza
Burzowe chmury, piorun, burza
Groźna pogoda w części kraju. Alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Prawie w całej Polsce będzie przelotnie padało. Lokalnie zagrzmi
Mgły, deszcz i burze. Pogoda na dziś
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Chińscy naukowcy zamienili sukulenty w naturalne lampki
Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami
Ciekawostki
Mgły
Mgły spowiją część kraju. Pogoda na jutro
Prognoza
Zielona Góra zaprasza
Winobranie w Zielonej Górze. Miasto oferuje masę atrakcji
Najnowsze
Pożar nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii objął ponad 160 hektarów
Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację
Świat
Słonecznie i gorąco
Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni
Prognoza
Północne Indie po powodzi
Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"
Świat
Tajfun zniszczył wiele budynków w prefekturze Shizuoka w Japonii
Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki
Świat
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
Ciekawostki
Sytuacja baryczna w Europie
Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi
Polska
Pamir Wschodni
Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją
Nauka
Uszkodzony dach w woj. łódzkim
Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach
Polska
Burza, upał, gorąco
Polska podzieli się na chłodną i gorącą
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
Prognoza
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Deszcz, noc, burze
Nocą będzie grzmieć i mocno padać
Prognoza
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Wiatr przewracał samochody
Świat
Chmury, słońce
Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę
Prognoza
Pożary lasów
Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
Nauka
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
Świat
Los Cabos pod wodą
Ulice miasta pełne błota
Świat
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica