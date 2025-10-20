Logo TVN24
Japonia. Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście

Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.
W mieście Minakami, które położone jest w prefekturze Gunma na wyspie Honsiu, doszło do dwóch ataków niedźwiedzi na ludzi - poinformowała japońska telewizja NHK.

Niedźwiedź zaatakował 76-latkę, która spacerowała z psem - przekazała w niedzielę telewizja NHK. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 16 w mieście Minakami w prefekturze Gunma, na północ od Tokio. Japońska policja poinformowała, że zwierzę raniło kobietę w ucho i pośladek. Ranna 76-latka trafiła do szpitala.

Inny atak tego samego dnia

Wcześniej tego samego dnia, w tym samym mieście doszło do innego ataku. Około godziny 13.30 64-letni mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia. Jak pisze NHK, zbierał grzyby w lesie. Lokalne władze podały, że mężczyzna miał złamane kości twarzy i kilka zadrapań, prawdopodobnie od pazurów niedźwiedzia.

Eksperci wskazują, że główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane.

Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Źródło: ImagingL/Shutterstock

Narzędzie AI ma przewidywać spotkania z niedźwiedziami

Japońscy naukowcy pracują nad technologicznym rozwiązaniem problemu ataków niedźwiedzi. Eksperci z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowali system oparty na sztucznej inteligencji, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu jednego kilometra. Analizuje on dane o obserwacjach zwierząt i warunkach pogodowych, aby oszacować ryzyko takiego spotkania - poinformował dziennik South China Morning Post.

- Skupiłem swoje badania na prefekturze Akita i stało się jasne, że w 2023 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby spotkań z niedźwiedziami - z zaledwie 800 przypadków w roku poprzednim do 3910 - powiedział Yusuke Fukazawa, jeden z twórców narzędzia AI.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor: anw

Źródło: NHK, scmp.com, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock

