Niedźwiedź zaatakował 76-latkę, która spacerowała z psem - przekazała w niedzielę telewizja NHK. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 16 w mieście Minakami w prefekturze Gunma, na północ od Tokio. Japońska policja poinformowała, że zwierzę raniło kobietę w ucho i pośladek. Ranna 76-latka trafiła do szpitala.

Inny atak tego samego dnia

Wcześniej tego samego dnia, w tym samym mieście doszło do innego ataku. Około godziny 13.30 64-letni mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia. Jak pisze NHK, zbierał grzyby w lesie. Lokalne władze podały, że mężczyzna miał złamane kości twarzy i kilka zadrapań, prawdopodobnie od pazurów niedźwiedzia.

Eksperci wskazują, że główną przyczyną ataków niedźwiedzi jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane.

Narzędzie AI ma przewidywać spotkania z niedźwiedziami

Japońscy naukowcy pracują nad technologicznym rozwiązaniem problemu ataków niedźwiedzi. Eksperci z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowali system oparty na sztucznej inteligencji, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu jednego kilometra. Analizuje on dane o obserwacjach zwierząt i warunkach pogodowych, aby oszacować ryzyko takiego spotkania - poinformował dziennik South China Morning Post.

- Skupiłem swoje badania na prefekturze Akita i stało się jasne, że w 2023 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby spotkań z niedźwiedziami - z zaledwie 800 przypadków w roku poprzednim do 3910 - powiedział Yusuke Fukazawa, jeden z twórców narzędzia AI.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.