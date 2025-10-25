Jamajka i Haiti na trasie powolnego żywiołu. ONZ szykuje schroniska

Na Morzu Karaibskim uformowała się burza tropikalna Melissa. Żywioł znajduje się 275 kilometrów na południowy wschód od Kingston, stolicy Jamajki. Porusza się bardzo wolno, z prędkością sześciu kilometrów na godzinę. Burzy towarzyszy wiatr osiągający 110 km/h.
Zdaniem ekspertów z amerykańskiej agencji Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA ), w weekend burza ma przybrać na sile i przekształcić się w huragan. Przyniesie obfite opady deszczu, które mogą doprowadzić do rozległych powodzi i osunięć ziemi. Jak podaje Associated Press, miejscami może spaść prawie sto litrów wody na metr kwadratowy.
- Te ulewne opady deszczu będą utrzymywać się nad jednym obszarem przez kilka dni - powiedział Jamie Rhome, zastępca dyrektora amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów.
Jak podaje Associated Press, centrum Melissy przesunie się na początku przyszłego tygodnia w pobliże Jamajki lub bezpośrednio nad nią. W środę żywioł, prawdopodobnie już jako huragan, uderzy we wschodnią Kubę.
Burza Melissa. Zagrożone także Haiti
Eksperci z NHC ostrzegają przed ulewnym deszczem, który może doprowadzić do katastrofalnych powodzi błyskawicznych i osuwisk także w południowo-zachodniej części Haiti. W związku z możliwą katastrofą, ONZ przygotowała ponad 100 schronisk awaryjnych w południowym Haiti.
Jak powiedział Alex DaSilva, główny ekspert ds. huraganów w AccuWeather, burza przemieszcza się tak wolno, że na niektórych obszarach może lać przez 72 godziny lub dłużej. - Burza Melissa ewoluuje w powolną katastrofę - powiedział. - Miliony ludzi są narażone na jej skutki - dodał.
Szalała na Dominikanie
Melissa jest 13. burzą tropikalną na Atlantyku w tym sezonie. Sprawiła, że na południu Dominikany doszło do powodzi i osuwisk. Żeby zapobiec najgorszemu, ewakuowano mieszkańców i odwoływano wydarzenia.
- Wymagało to od nas podjęcia specjalnych środków w celu ratowania życia, ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Dominikany. Monitorujemy burzę, która jest praktycznie nieruchoma - opowiadał prezydent Dominikany Luis Abinader Corona.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: Reuters, Associated Press
Źródło zdjęcia głównego: NHC, NOAA