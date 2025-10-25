Jamajka i Haiti na trasie powolnego żywiołu. ONZ szykuje schroniska

Burza tropikalna Melissa ma stać się huraganem Źródło: Reuters

Na Morzu Karaibskim uformowała się burza tropikalna Melissa. Żywioł znajduje się 275 kilometrów na południowy wschód od Kingston, stolicy Jamajki. Porusza się bardzo wolno, z prędkością sześciu kilometrów na godzinę. Burzy towarzyszy wiatr osiągający 110 km/h.

Zdaniem ekspertów z amerykańskiej agencji Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA ), w weekend burza ma przybrać na sile i przekształcić się w huragan. Przyniesie obfite opady deszczu, które mogą doprowadzić do rozległych powodzi i osunięć ziemi. Jak podaje Associated Press, miejscami może spaść prawie sto litrów wody na metr kwadratowy.

- Te ulewne opady deszczu będą utrzymywać się nad jednym obszarem przez kilka dni - powiedział Jamie Rhome, zastępca dyrektora amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów.

Jak podaje Associated Press, centrum Melissy przesunie się na początku przyszłego tygodnia w pobliże Jamajki lub bezpośrednio nad nią. W środę żywioł, prawdopodobnie już jako huragan, uderzy we wschodnią Kubę.

Prognozowana trasa burzy Melissa Źródło: NOAA, NHC

Burza Melissa. Zagrożone także Haiti

Eksperci z NHC ostrzegają przed ulewnym deszczem, który może doprowadzić do katastrofalnych powodzi błyskawicznych i osuwisk także w południowo-zachodniej części Haiti. W związku z możliwą katastrofą, ONZ przygotowała ponad 100 schronisk awaryjnych w południowym Haiti.

Jak powiedział Alex DaSilva, główny ekspert ds. huraganów w AccuWeather, burza przemieszcza się tak wolno, że na niektórych obszarach może lać przez 72 godziny lub dłużej. - Burza Melissa ewoluuje w powolną katastrofę - powiedział. - Miliony ludzi są narażone na jej skutki - dodał.

Burza Melissa Źródło: NHC, NOAA

Szalała na Dominikanie

Melissa jest 13. burzą tropikalną na Atlantyku w tym sezonie. Sprawiła, że na południu Dominikany doszło do powodzi i osuwisk. Żeby zapobiec najgorszemu, ewakuowano mieszkańców i odwoływano wydarzenia.

- Wymagało to od nas podjęcia specjalnych środków w celu ratowania życia, ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Dominikany. Monitorujemy burzę, która jest praktycznie nieruchoma - opowiadał prezydent Dominikany Luis Abinader Corona.