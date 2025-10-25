Logo TVN24
Jamajka i Haiti na trasie powolnego żywiołu. ONZ szykuje schroniska

|
Burza Melissa
Burza tropikalna Melissa ma stać się huraganem
Źródło: Reuters
Burza tropikalna Melissa bardzo wolne sunie w kierunku Jamajki i Haiti. Zdaniem amerykańskich ekspertów, ma przybrać na sile i stać się żywiołem, który zagrozi milionom ludzi.

Na Morzu Karaibskim uformowała się burza tropikalna Melissa. Żywioł znajduje się 275 kilometrów na południowy wschód od Kingston, stolicy Jamajki. Porusza się bardzo wolno, z prędkością sześciu kilometrów na godzinę. Burzy towarzyszy wiatr osiągający 110 km/h.

Zdaniem ekspertów z amerykańskiej agencji Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA ), w weekend burza ma przybrać na sile i przekształcić się w huragan. Przyniesie obfite opady deszczu, które mogą doprowadzić do rozległych powodzi i osunięć ziemi. Jak podaje Associated Press, miejscami może spaść prawie sto litrów wody na metr kwadratowy.

- Te ulewne opady deszczu będą utrzymywać się nad jednym obszarem przez kilka dni - powiedział Jamie Rhome, zastępca dyrektora amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów.

Jak podaje Associated Press, centrum Melissy przesunie się na początku przyszłego tygodnia w pobliże Jamajki lub bezpośrednio nad nią. W środę żywioł, prawdopodobnie już jako huragan, uderzy we wschodnią Kubę.

Prognozowana trasa burzy Melissa
Prognozowana trasa burzy Melissa
Źródło: NOAA, NHC

Burza Melissa. Zagrożone także Haiti

Eksperci z NHC ostrzegają przed ulewnym deszczem, który może doprowadzić do katastrofalnych powodzi błyskawicznych i osuwisk także w południowo-zachodniej części Haiti. W związku z możliwą katastrofą, ONZ przygotowała ponad 100 schronisk awaryjnych w południowym Haiti.

Jak powiedział Alex DaSilva, główny ekspert ds. huraganów w AccuWeather, burza przemieszcza się tak wolno, że na niektórych obszarach może lać przez 72 godziny lub dłużej. - Burza Melissa ewoluuje w powolną katastrofę - powiedział. - Miliony ludzi są narażone na jej skutki - dodał.

Burza Melissa
Burza Melissa
Źródło: NHC, NOAA

Szalała na Dominikanie

Melissa jest 13. burzą tropikalną na Atlantyku w tym sezonie. Sprawiła, że na południu Dominikany doszło do powodzi i osuwisk. Żeby zapobiec najgorszemu, ewakuowano mieszkańców i odwoływano wydarzenia.

- Wymagało to od nas podjęcia specjalnych środków w celu ratowania życia, ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Dominikany. Monitorujemy burzę, która jest praktycznie nieruchoma - opowiadał prezydent Dominikany Luis Abinader Corona.

"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Dowiedz się więcej:

"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, Associated Press

Źródło zdjęcia głównego: NHC, NOAA

burza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
