"Dziwna mucha" na przynęcie. W kraju szok

|
Culiseta annulata
Sposoby na komary (wideo z 2014 roku)
Źródło: tvn24
Komary dotarły na Islandię - po raz pierwszy w historii. Krajowy Instytut Historii Naturalnej potwierdził, że na wolności znaleziono trzy osobniki należące do gatunku Culiseta annulata. Naukowcy obawiają się, że za jednym gatunkiem podążą następne.

Komary są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zwierząt na świecie. Badania potwierdzały, że nie udało się im skolonizować tylko nielicznych punktów na kuli ziemskiej. Z geopolitycznego punktu widzenia na początku 2025 roku tylko jeden kraj, Islandia, nie posiadał dzikiej populacji żadnego gatunku tych owadów. W październiku jeden z entuzjastów entomologii dokonał jednak przełomowego odkrycia.

Komary na Islandii. Znalazł "dziwną muchę"

W połowie października Björn Hjaltason z miejscowości Kjos opublikował w mediach społecznościowych wpis o znalezieniu nietypowego osobnika, który pojawił się na jego przydomowej przynęcie na owady - sznurku nasączonym winem.

- Na przynęcie zauważyłem dziwnie wyglądającą muchę - opowiadał islandzkiemu nadawcy państwowemu RUV. - Od razu zacząłem podejrzewać, co to może być, i szybko ją złapałem. Była to samica - dodał.

Jak opowiadał, później udało mu się zabezpieczyć jeszcze dwa osobniki. Wszystkie owady - dwie samice i samiec - trafiły do entomologa Matthiasa Alfredssona z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej, który je przeanalizował i potwierdził podejrzenia. Były to komary z gatunku Culiseta annulata, bardzo odpornego na zimno, zdolnego przeżyć w niskich temperaturach panujących na wyspie w miesiącach zimowych.

Pierwszy taki przypadek na Islandii

To pierwszy w historii Islandii potwierdzony przypadek znalezienia komarów na wolności - wcześniej pojawiały się tylko jako pasażerowie na gapę w samolotach przylatujących do kraju. Naukowcy przewidywali jednak, że owady te prędzej czy później pojawią się na wyspie. Od 2015 roku jest ona bowiem domem dla innych uciążliwych stawonogów - meszek żywiących się ludzką krwią. Teraz istnieją obawy, że postępujący wzrost temperatury na świecie zwiększy prawdopodobieństwo pojawienia się i osiedlenia innych gatunków komarów na Islandii.

Culiseta annulata
Culiseta annulata
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, RUV

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IslandiaowadyZmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica