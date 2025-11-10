Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Krytycznie niski poziom wody. Możliwa ewakuacja stolicy

Susza w Iranie
Jedna z zapór zbiorników zaopatrujących Teheran w wodę
Źródło: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images
Kryzys z dostępem do wody w Iranie przybiera na sile. Jej poziom w zbiornikach zaopatrujących największe miasta w kraju wynosi tylko kilka procent. Prezydent ostrzega, że jeśli sytuacja się utrzyma, być może konieczna będzie ewakuacja stolicy.

Iran zmaga się z najpoważniejszą od sześciu dekad suszą, która dotyka m.in. największe miasta kraju. Pod koniec zeszłego tygodnia irański prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że istnieje ryzyko wprowadzenia racjonowania dostępu do wody w stolicy. Ocenił, że jeśli to nie pomoże, a opadów deszczu nadal nie będzie, "być może będziemy musieli ewakuować Teheran" - relacjonuje jego wypowiedź BBC. Wcześniej, w październiku, prezydent Pezeszkian sugerował konieczność przeniesienia stolicy na południe kraju z powodu niemożności zapewnienia metropolii wystarczającej ilości wody.

Iran musi przenieść stolicę? Prezydent: nie ma wyboru
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iran musi przenieść stolicę? Prezydent: nie ma wyboru

TVN24

Susza w Iranie

Poziom wody na pięciu głównych zaporach zaopatrujących 10-milionowy Teheran w wodę pitną jest na "krytycznym" poziomie, twierdzą lokalni urzędnicy. Zbiornik przy jednej z nich jest wypełniony w mniej niż 10 proc. Na poziomie 8 proc. jest inny, zaopatrujący w wodę ostan (prowincję) Teheran, a także Alborz. - Odkąd się urodziłam, nigdy nie widziałam go tak pustego - powiedziała irańskiej telewizji jedna ze starszych mieszkanek.

Według mediów racjonowanie wody już się rozpoczęło i dotyczy głównie stolicy. W niedzielę Isa Bozorgzadeh, rzecznik irańskiej instytucji zarządzającej zasobami wodnymi poinformował, że w nocy ciśnienie wody w Teheranie będzie obniżane, by umożliwić ponowne napełnienie zbiorników wodnych oraz ograniczyć wycieki z wodociągów. Irański minister energii Abbas Ali Abadi ostrzegał wcześniej, że sytuacja może wkrótce zmusić władze do nocnego "zmniejszenia przepływu wody do zera".

Nie tylko Teheran

Dramatyczna sytuacja występuje nie tylko w Teheranie. Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących drugie co do wielkości miasto Iranu, Meszhed, spadł do poniżej 3 proc., jak poinformował w weekend w rozmowie z agencją ISNA Hossein Esmaeilian, dyrektor lokalnych wodociągów. Zamieszkiwany przez 4 miliony ludzi Meszhed zaopatrywany jest w wodę z czterech zbiorników.

W "niepokojącym stanie" są, zdaniem władz, także zapory w innych prowincjach kraju. Władze apelują do mieszkańców o oszczędne korzystanie z wody. Według BBC ogłoszono nawet plan wprowadzania kar wobec gospodarstw i przedsiębiorstw, które zużywają jej zbyt dużo.

Według prognoz w ciągu kolejnych 10 dni w Iranie nie spadnie ani kropla deszczu. Oprócz rekordowo niskich opadów do kryzysu przyczynia się też m.in. przestarzała, nieszczelna infrastruktura wodociągowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za dwa tygodnie skończy się woda? Stołeczny zbiornik już niemal pusty

Za dwa tygodnie skończy się woda? Stołeczny zbiornik już niemal pusty

TVN24
To już nie kryzys, a "bankructwo". "Dzień zero" na horyzoncie

To już nie kryzys, a "bankructwo". "Dzień zero" na horyzoncie

TVN24

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: BBC, "The Guardian", "New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Iransusza
Czytaj także:
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
Świat
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
Świat
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
Świat
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
Świat
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
Prognoza
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
Prognoza
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
Polska
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
Świat
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
Nauka
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
Świat
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
Świat
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
Prognoza
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Polska
Mgła
Znowu nic nie widać. Tu we znaki daje się mgła
Prognoza
Miejscami będzie deszczowo
Chłodno, a lokalnie deszczowo. Pogoda na dziś
Prognoza
Zniszczenia w Wietnamie
Istniała prawie 200 lat, potężny żywioł zamienił ją w ruinę
Świat
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
Świat
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
Świat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
Prognoza
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
Świat
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica