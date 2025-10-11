Ewakuacje z domów, kempingów, aut. W Hiszpanii wciąż leje

W Murcji służby ratowały kierowców z zalanych pojazdów Źródło: Guardia Civil/Reuters

Burza Alice przyniosła potężne ulewy do południowo-wschodniej Hiszpanii. W południowej części wspólnoty autonomicznej Walencja w 24 godziny zanotowano opady rzędu 160 litrów na metr kwadratowy. Jeszcze więcej, bo 188 l/mkw., spadło na niezamieszkanych wyspach Columbretes u wybrzeży Castellonu. W związku z niesprzyjającą pogodą w piątek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała alarmy pogodowe czerwonego, najwyższego stopnia w części wspólnot autonomicznych Alicante i Murcja.

Kierowcy uwięzieni w pojazdach

W sobotę rano w Murcji nadal było groźnie. Woda zaskoczyła niektórych kierowców, którzy byli ratowani z zalanych pojazdów przez służbę Guardia Civil.

W związku z powodziami w części gmin przewodniczący regionalnego rządu Murcji, Fernando Lopez Miras, zaapelował w sobotę o pomoc do Wojskowej Jednostki Ratunkowej (UME). Organizacja non-profit Hospitalidad de Santa Teresa zapewniła schronienie 24 osobom w kryzysie bezdomności. Czerwony Krzyż zaoferował pomoc w pięciu miejscowościach, które o nią zaapelowały.

Ewakuacje i zawieszona komunikacja

Żywioł nawiedził także miasto Kartagena, gdzie władze ewakuowały ponad sto osób. Większość z nich to mieszkańcy kempingu Villas Caravaning, szczególnie narażonego na zalanie z powodu spływu wody ze wzgórza. Władze zapewniły im schronienie w miejscowej sali sportowej.

W prowincji Alicante AEMET odnotowała opady przekraczające 70 l/mkw. w gminie Pilar de la Horadada. Podobnie było w mieście Torrevieja, gdzie woda zalała szereg ulic, zmuszając władze do zawieszenia komunikacji autobusowej. Rządzący zalecili mieszkańcom, by opuszczali domy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

W sobotę AEMET obniżyła alarmy w Alicante i Murcji do poziomu pomarańczowego. Wciąż ostrzega jednak przed silnym deszczem - przewiduje, że w godzinę nawalnych opadów może spaść do 40 l/mkw., a w ciągu 3-4 godzin - do 100 l/mkw.

11/10 08:30 Avisos activos hoy en España por costeros, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

