Świat

Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata

Dominikana
Po burzy na Dominikanie
Źródło: Reuters
Dominikanę nawiedziły ulewne deszcze. Żywioł spowodował rozległe zniszczenia domów, a także mienia. Są miejsca, do których nie da się dojechać - zniszczone są drogi oraz most.

W związku z aktywnością tropikalną na Atlantyku w piątek prowincję Azua na Dominikanie nawiedziły ulewne deszcze. Mieszkańcy miejscowości El Rosario zmagają się z następstwami powodzi. Zniszczenia domów i mienia są duże.

Na nagraniu z drona można zobaczyć, jak wygląda krajobraz po przejściu żywiołu. Woda zmieszana z błotem zalatała mienie, a mieszkańcy walczyli o ocalenie tego, co się dało uratować.

Zniszczone drogi i domy na Dominikanie

Według lokalnych doniesień, na które powołuje się agencja informacyjna Reuters, deszcz spowodował wysiedlenie ponad 2,5 tysiąca osób, zniszczenie 511 domów oraz odcięcie od świata 11 społeczności. Ponadto uszkodzone zostały trzy drogi i most.

"Opadów deszczu, którym towarzyszą burze z piorunami i porywisty wiatr, należy spodziewać się nadal, szczególnie na wybrzeżu Karaibów i w południowo-zachodnich prowincjach, choć z mniejszą intensywnością" - poinformowało Centrum Operacji Kryzysowych (COE) w piątkowej prognozie.

Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi

Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi

Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii

Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii

Autorka/Autor: dd

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Huragany, tajfuny, cyklonyDominikana
