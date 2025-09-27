Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata

Po burzy na Dominikanie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W związku z aktywnością tropikalną na Atlantyku w piątek prowincję Azua na Dominikanie nawiedziły ulewne deszcze. Mieszkańcy miejscowości El Rosario zmagają się z następstwami powodzi. Zniszczenia domów i mienia są duże.

Na nagraniu z drona można zobaczyć, jak wygląda krajobraz po przejściu żywiołu. Woda zmieszana z błotem zalatała mienie, a mieszkańcy walczyli o ocalenie tego, co się dało uratować.

Zniszczone drogi i domy na Dominikanie

Według lokalnych doniesień, na które powołuje się agencja informacyjna Reuters, deszcz spowodował wysiedlenie ponad 2,5 tysiąca osób, zniszczenie 511 domów oraz odcięcie od świata 11 społeczności. Ponadto uszkodzone zostały trzy drogi i most.

"Opadów deszczu, którym towarzyszą burze z piorunami i porywisty wiatr, należy spodziewać się nadal, szczególnie na wybrzeżu Karaibów i w południowo-zachodnich prowincjach, choć z mniejszą intensywnością" - poinformowało Centrum Operacji Kryzysowych (COE) w piątkowej prognozie.