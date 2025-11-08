Logo TVN24
Świat

Tornado zdewastowało miasto. Są ofiary śmiertelne i ranni w stanie krytycznym

|
BRAZIL
Porywy wiatru w stanie Parana w piątek 7 listopada 2025 r.
Źródło: Ventusky.com
W piątek przez południową Brazylię przeszło silne tornado. Zginęło pięć osób, a ponad 100 zostało rannych, w tym wiele poważnie. W jednym z miast żywioł zniszczył bądź uszkodził większość budynków.

Przez kilka dni w brazylijskim stanie Parana na południu kraju padał ulewny deszcz i grad. W piątek późnym popołudniem w regionie pojawiło się tornado, które według Simepar, agencji meteorologicznej stanu, miało poziom F3 w sześciostopniowej skali Fujity. Oznacza to, że wiatr wiał z prędkością przekraczającą 250 kilometrów na godzinę.

Tornado przeszło przez miasto. Ofiary śmiertelne i zniszczenia

W wyniku przejścia tornada najbardziej ucierpiała gmina Rio Bonito do Iguacu, gdzie co najmniej pięć osób zginęło, a 130 zostało rannych - przekazała w nocy z piątku na sobotę stanowa służba obrony cywilnej. Trzydziestu rannych jest w stanie krytycznym.

Żywioł wywołał także poważne zniszczenia w 14-tysięcznym mieście Rio Bonito do Iguacu, będącym stolicą gminy. Według szacunków służb ratunkowych zniszczonych lub uszkodzonych zostało 80 procent budynków. Na zdjęciach i materiałach wideo umieszczonych w mediach społecznościowych widać zerwane dachy budynków, przewrócone pojazdy i połamane drzewa. Służby opisują, że w mieście jest "jak po wojnie".

Jak powstało tornado? Kombinacja układów

Przyczyny powstania tornada wyjaśnił rząd stanu Parana. Jak można przeczytać w opublikowanym oświadczeniu, głęboki układ niskiego ciśnienia, który utworzył się między Paragwajem a południem Brazylii, wymusił w piątek po południu i wieczorem napływ frontu chłodnego związanego z przemieszczaniem się cyklonu pozatropikalnego znad kontynentu nad ocean. W wyniku takiego połączenia układów doszło do rozwinięcia się kilku gwałtownych burz w zachodnich, południowo-zachodnich i południowo-środkowych regionach stanu.

Brazylijski Krajowy Instytut Meteorologii (INMET) poinformował, że w sobotę nadal utrzyma ostrzeżenia przed burzami - w całym stanie Parana, a także w południowych stanach Santa Catarina i Rio Grande do Sul, na granicy z Argentyną i Urugwajem. INMET wydał także alarmy przed silnym wiatrem na wybrzeżu stanów Parana i Sao Paulo.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, CNN Brasil, INMET

Źródło zdjęcia głównego: Seba Sismos CL/X

