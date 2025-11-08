Tornado zdewastowało miasto. Są ofiary śmiertelne i ranni w stanie krytycznym

Porywy wiatru w stanie Parana w piątek 7 listopada 2025 r. Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przez kilka dni w brazylijskim stanie Parana na południu kraju padał ulewny deszcz i grad. W piątek późnym popołudniem w regionie pojawiło się tornado, które według Simepar, agencji meteorologicznej stanu, miało poziom F3 w sześciostopniowej skali Fujity. Oznacza to, że wiatr wiał z prędkością przekraczającą 250 kilometrów na godzinę.

Tornado przeszło przez miasto. Ofiary śmiertelne i zniszczenia

W wyniku przejścia tornada najbardziej ucierpiała gmina Rio Bonito do Iguacu, gdzie co najmniej pięć osób zginęło, a 130 zostało rannych - przekazała w nocy z piątku na sobotę stanowa służba obrony cywilnej. Trzydziestu rannych jest w stanie krytycznym.

Żywioł wywołał także poważne zniszczenia w 14-tysięcznym mieście Rio Bonito do Iguacu, będącym stolicą gminy. Według szacunków służb ratunkowych zniszczonych lub uszkodzonych zostało 80 procent budynków. Na zdjęciach i materiałach wideo umieszczonych w mediach społecznościowych widać zerwane dachy budynków, przewrócone pojazdy i połamane drzewa. Służby opisują, że w mieście jest "jak po wojnie".

⚠Fuerte tornado se registró en la ciudad de Rio Bonito Do Iguaçu, Brasil esta tarde. Se reportan daños serios en infraestructuras, cortes de suministros básicos y vehiculos volcados.



🛰Via imagen satelital, se observa una extensa y muy consolidada área de nubosidad sumamente… pic.twitter.com/7Jp3eSnIsE — Seba Sismos CL (@Seba_Sismos_CL) November 7, 2025 Rozwiń

Jak powstało tornado? Kombinacja układów

Przyczyny powstania tornada wyjaśnił rząd stanu Parana. Jak można przeczytać w opublikowanym oświadczeniu, głęboki układ niskiego ciśnienia, który utworzył się między Paragwajem a południem Brazylii, wymusił w piątek po południu i wieczorem napływ frontu chłodnego związanego z przemieszczaniem się cyklonu pozatropikalnego znad kontynentu nad ocean. W wyniku takiego połączenia układów doszło do rozwinięcia się kilku gwałtownych burz w zachodnich, południowo-zachodnich i południowo-środkowych regionach stanu.

Brazylijski Krajowy Instytut Meteorologii (INMET) poinformował, że w sobotę nadal utrzyma ostrzeżenia przed burzami - w całym stanie Parana, a także w południowych stanach Santa Catarina i Rio Grande do Sul, na granicy z Argentyną i Urugwajem. INMET wydał także alarmy przed silnym wiatrem na wybrzeżu stanów Parana i Sao Paulo.

A likely intense to violent tornado struck the city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, causing severe damage to buildings and trees and destroying numerous structures. Damage suggests this tornado may have reached EF4 intensity. pic.twitter.com/TIwIWzaiVD — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) November 7, 2025 Rozwiń

Before and after of the town of Rio Bonito do Iguaçu, Brazil getting hit by a violent tornado earlier today... pic.twitter.com/l6gbW7rJHK — Jadonwx (@Jadon_wx) November 7, 2025 Rozwiń