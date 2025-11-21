W dni ze smogiem praca może być bardziej niebezpieczna

Zanieczyszczenie powietrza uznaje się za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jednak jego wpływ na bezpieczeństwo pracy zazwyczaj jest przeoczany. Badania zespołu naukowców z Korei Południowej, Chin i Wielkiej Brytanii pokazały, że nie tylko zwiększa ono ryzyko wypadków w zakładach przemysłowych, ale także potęguje ich skutki. Artykuł ukazał się na łamach czasopisma "Energy Economics".
Wyższa śmiertelność, więcej wypadków
Zespół badawczy pod kierownictwem dr Ninga Zhanga z Uniwersytetu Yonsei przeanalizował dane zbierane w chińskich zakładach pracy w latach 2000-2020, dotyczące wypadków w zakładach przemysłowych. Naukowcy zestawili je z informacjami o jakości powietrza oraz warunkach pogodowych w wybranym okresie. Szczególną uwagę zwracali na wystąpienie zjawiska inwersji temperatury, które powoduje "uwięzienie" zanieczyszczonego powietrza przy ziemi.
Badania wykazały, że podwojenie stężenia PM2.5 zwiększało ryzyko występowania wypadków aż 2,6-krotnie. Towarzyszył temu wzrost śmiertelności o 37 procent oraz ogólnej liczby poszkodowanych o 51 procent. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na liczbę wypadków obserwowano przede wszystkim w branżach takich jak górnictwo i budownictwo. Badacze oszacowali, że w ten sposób wygenerowane zostały koszty społeczne szacowane na 4,9-10,1 miliarda dolarów.
- Nasze badanie pokazuje, że zanieczyszczenie powietrza znacząco zwiększa częstotliwość i szkodliwość wypadków. To poszerza dotychczasowe rozumienie społecznych kosztów zanieczyszczeń, które do tej pory skupiały się głównie na zdrowiu i produktywności - wskazał Zhang.
Jak ograniczyć ryzyko?
Badacz podkreślił, że jego wyniki pokrywają się z innymi badaniami, jak w niedawnej publikacji w "Journal of Public Economics", również wiążącej wzrost ryzyka wypadków w pracy z pogorszeniem się jakości powietrza.
Aby ograniczyć te zagrożenia, autorzy zalecili firmom i instytucjom podjęcie działań w momencie gdy jakość powietrza znacznie się pogarsza. Należą do nich m.in. dystrybucja maseczek i oczyszczaczy powietrza, poprawa jakości wentylacji pomieszczeń, wydawanie ostrzeżeń bezpieczeństwa czy zmienianie godzin prac, by zmniejszyć ekspozycję pracowników na zanieczyszczone powietrze.
- W ciągu najbliższych 5-10 lat nasze odkrycia mogą pomóc w tworzeniu regulacji łączących standardy jakości powietrza z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy - podsumował dr Ning Zhang. - Dzięki temu miejsca pracy staną się bezpieczniejsze, a społeczności bardziej odporne - wskazał.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: Yonsei University
Źródło zdjęcia głównego: Below the Sky/Shutterstock