W dni ze smogiem praca może być bardziej niebezpieczna

Smog
Smog w Delhi
Źródło: Reuters
Zła jakość powietrza negatywnie wpływa na bezpieczeństwo w zakładach pracy. Badanie międzynarodowego zespołu naukowców pokazało, że w dni, gdy normy jakości powietrza były przekroczone, dochodziło do większej liczby poważnych wypadków w zakładach pracy.

Zanieczyszczenie powietrza uznaje się za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jednak jego wpływ na bezpieczeństwo pracy zazwyczaj jest przeoczany. Badania zespołu naukowców z Korei Południowej, Chin i Wielkiej Brytanii pokazały, że nie tylko zwiększa ono ryzyko wypadków w zakładach przemysłowych, ale także potęguje ich skutki. Artykuł ukazał się na łamach czasopisma "Energy Economics".

Wyższa śmiertelność, więcej wypadków

Zespół badawczy pod kierownictwem dr Ninga Zhanga z Uniwersytetu Yonsei przeanalizował dane zbierane w chińskich zakładach pracy w latach 2000-2020, dotyczące wypadków w zakładach przemysłowych. Naukowcy zestawili je z informacjami o jakości powietrza oraz warunkach pogodowych w wybranym okresie. Szczególną uwagę zwracali na wystąpienie zjawiska inwersji temperatury, które powoduje "uwięzienie" zanieczyszczonego powietrza przy ziemi.

"Osoby, które były zdrowe, chorują"
"Osoby, które były zdrowe, chorują"

Badania wykazały, że podwojenie stężenia PM2.5 zwiększało ryzyko występowania wypadków aż 2,6-krotnie. Towarzyszył temu wzrost śmiertelności o 37 procent oraz ogólnej liczby poszkodowanych o 51 procent. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na liczbę wypadków obserwowano przede wszystkim w branżach takich jak górnictwo i budownictwo. Badacze oszacowali, że w ten sposób wygenerowane zostały koszty społeczne szacowane na 4,9-10,1 miliarda dolarów.

- Nasze badanie pokazuje, że zanieczyszczenie powietrza znacząco zwiększa częstotliwość i szkodliwość wypadków. To poszerza dotychczasowe rozumienie społecznych kosztów zanieczyszczeń, które do tej pory skupiały się głównie na zdrowiu i produktywności - wskazał Zhang.

Jak ograniczyć ryzyko?

Badacz podkreślił, że jego wyniki pokrywają się z innymi badaniami, jak w niedawnej publikacji w "Journal of Public Economics", również wiążącej wzrost ryzyka wypadków w pracy z pogorszeniem się jakości powietrza.

Aby ograniczyć te zagrożenia, autorzy zalecili firmom i instytucjom podjęcie działań w momencie gdy jakość powietrza znacznie się pogarsza. Należą do nich m.in. dystrybucja maseczek i oczyszczaczy powietrza, poprawa jakości wentylacji pomieszczeń, wydawanie ostrzeżeń bezpieczeństwa czy zmienianie godzin prac, by zmniejszyć ekspozycję pracowników na zanieczyszczone powietrze.

- W ciągu najbliższych 5-10 lat nasze odkrycia mogą pomóc w tworzeniu regulacji łączących standardy jakości powietrza z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy - podsumował dr Ning Zhang. - Dzięki temu miejsca pracy staną się bezpieczniejsze, a społeczności bardziej odporne - wskazał.

Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze
Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze

TVN24

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Yonsei University

Źródło zdjęcia głównego: Below the Sky/Shutterstock

