Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg

Jak przekazał w środę rano synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Tatrach panują warunki sprzyjające opadom śniegu. Wyjaśnił, że obecnie temperatura 0 stopni Celsjusza występuje na wysokości około 2000 metrów. Jeśli w rejon górski akurat "trafi" chmura opadowa, możliwe będą opady deszczu ze śniegiem, chwilami nawet samego śniegu.

- Aktualnie na Kasprowym Wierchu pada słaby, przelotny deszcz ze śniegiem - dodał.

Tatrzański Park Narodowy podał w środę rano, że w miejscach zacienionych oraz na leśnych odcinkach szlaki mogą być mokre i błotniste, a wystające korzenie i kamienie - śliskie. W partiach szczytowych możliwe są zamglenia oraz niski pułap chmur, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie oraz pobłądzeń. Ponadto szlak prowadzący na Wrota Chałubińskiego, przy Stawkach Staszica, był delikatnie podtopiony.

Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025

Chłodno także w Beskidach

Środowy poranek okazał się deszczowy i chłodny również w Beskidach. Ratownicy GOPR podali, że warunki na szlakach turystycznych po opadach są dość trudne. Deszcz ma jednak zanikać. Rano w górach było chłodno: od 5 stopni powyżej 1000 metrów nad poziomem morza do 10 stopni w dolinach.

- Widoczność była dziś poważnie ograniczona, szczególnie powyżej 1000 m n.p.m. - przestrzegł ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą ubrać buty do turystyki górskiej. Należy zabrać odzież chroniącą przed deszczem. Przydatne mogą się okazać kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank.

