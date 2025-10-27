Logo TVN24
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy IMGW

Silny wiatr
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę. W mocy są też alarmy przed oblodzeniem.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, gdzie ważne będą do godziny 14 w poniedziałek;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujście, gdzie wygasnął o godz. 9 w poniedziałek.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim.

Na obszarach powyżej 700 metrów nad poziome morza prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 stopnia Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -2 st. C.

Alarmy będą w mocy do godz. 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

