Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk;
- zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatem złotowskim;
- łódzkim, poza powiatami północnymi;
- świętokrzyskim, na zachodzie województwa;
- małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
- śląskim;
- opolskim;
- dolnośląskim.
W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.
Na Wybrzeżu alarmy będą w mocy w niedzielę do godziny 8, a w pozostałych regionach - od godz. 14 do północy.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock