Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach

Wiatr, silny wiatr, wichury
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym wiatrem w 10 województwach. Porywy mogą osiągać prędkość nawet do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami alarmy będą w mocy aż do nocy z niedzieli na poniedziałek.

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza powiatem złotowskim;
  • łódzkim, poza powiatami północnymi;
  • świętokrzyskim, na zachodzie województwa;
  • małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
  • śląskim;
  • opolskim;
  • dolnośląskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

Na Wybrzeżu alarmy będą w mocy w niedzielę do godziny 8, a w pozostałych regionach - od godz. 14 do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

