Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk;

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatem złotowskim;

łódzkim , poza powiatami północnymi;

świętokrzyskim , na zachodzie województwa;

małopolskim , w powiatach północno-zachodnich;

śląskim ;

opolskim ;

dolnośląskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

Na Wybrzeżu alarmy będą w mocy w niedzielę do godziny 8, a w pozostałych regionach - od godz. 14 do północy.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

