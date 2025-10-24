Logo TVN24
Prognoza

Prognoza zagrożeń IMGW. Powrót wichur. Gdzie się ich spodziewać

Silny wiatr, porywy, wichura, podmuchy
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że kolejne dni znów mogą być wietrzne. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW opublikował prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Na sobotę nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne. Sytuacja ma się jednak zmienić kolejnego dnia.

W niedzielę ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem może zostać objęta znaczna część kraju. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim, a także w części województw mazowieckiego, małopolskiego oraz pomorskiego.

Prognoza zagrożeń na niedzielę
Źródło: IMGW
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek i wtorek

Silny wiatr może być zagrożeniem także w kolejnych dniach, jednak już na znacznie mniejszym obszarze niż w niedzielę.

Alarmy pierwszego stopnia na poniedziałek i wtorek przed tym zjawiskiem mogą zostać wydane w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek i wtorek
Źródło: IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

