IMGW opublikował prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Na sobotę nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne. Sytuacja ma się jednak zmienić kolejnego dnia.
W niedzielę ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem może zostać objęta znaczna część kraju. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim, a także w części województw mazowieckiego, małopolskiego oraz pomorskiego.
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek i wtorek
Silny wiatr może być zagrożeniem także w kolejnych dniach, jednak już na znacznie mniejszym obszarze niż w niedzielę.
Alarmy pierwszego stopnia na poniedziałek i wtorek przed tym zjawiskiem mogą zostać wydane w powiatach nadmorskich województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com