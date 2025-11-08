Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy przed niebezpieczną pogodą dla większości województw. Synoptycy ostrzegali przed gęstą mgłą, która ograniczała widzialność do 200 metrów.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę rano w wielu miejscach Polski po wschodzie słońca widzialność spadła do 100 metrów i poniżej, przez co na drogach panowały trudne warunki. Po godzinie 10.30 mgły ograniczające widzialność do 400-800 metrów wciąż utrzymywały się w północno-wschodniej Polsce.

Mglisto w Karkonoszach

Mglisto jest nie tylko na drogach, lecz także na górskich szlakach. Ratownicy Grupy Karkonoskiej TOPR ostrzegli, że wędrówki, zwłaszcza rano, utrudniały mgły, które ograniczały widzialność do 200 metrów.

Problemem w Karkonoszach była jednak nie tylko mgła, lecz także miejscowe oblodzenia i płaty śniegu. Poza tym silnie wiało - prędkość wiatru dochodziła do 65 kilometrów na godzinę. Sprawiło to, że choć w ciągu dnia termometry pokażą od 1 do 5 stopni Celsjusza, to temperatura odczuwalna będzie niższa. W związku z panującymi trudnymi warunkami ratownicy zaapelowali do turystów o ostrożność.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Mgliście może być także w niedzielę. Synoptycy IMGW poinformowali, że mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w województwach na północy kraju: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

