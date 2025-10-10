Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na piątek.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek na północy kraju spodziewane są silne podmuchy wiatru. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim;
- zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: anw,ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski