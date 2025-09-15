Napłynie do nas chłód

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Zack znad Skandynawii. To typowy dla wczesnej jesieni układ, dość głęboki, z ciśnieniem w centrum rzędu 985-990 hPa. W nocy z poniedziałku na wtorek z zachodu na wschód nad krajem będzie przemieszczać się chłodny front z kłębiącym się zachmurzeniem, deszczem i burzami. We wtorek wędrować ma jeszcze nad wschodnimi i południowo wschodnimi regionami, by po południu odsuwać się poza granice kraju. Za frontem popłynie znad Atlantyku chłodne i wilgotne powietrze polarne.

W środę północ i wschód kraju pozostaną pod wpływem frontu i przelotnego deszczu, a resztę Polski obejmie pogodny klin wyżowy. Polska będzie wciąż znajdować w chłodnym powietrzu. W kolejnych dniach wyż Oldenburgia z centrum ulokowanym w rejonie Alp ma jednak coraz mocniej wpływać na pogodę w kraju. Jeszcze w czwartek możliwy jest przelotny deszcz, a później wystąpi coraz więcej rozpogodzeń. Z każdym dniem, wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza z zachodniej na południową, temperatura będzie coraz wyższa. Po 20 września popłynie powietrze spod zwrotnika, a temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada do 10-20 litrów na metr kwadratowy, miejscami zagrzmi. Drugi pas opadów - przelotnych do 5 l/mkw. - obejmie Pomorze i Ziemię Lubuską. Temperatura wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Mazowsze. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu - do 80 km/h, a w burzach - nawet do 90 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym zachodzie i w centrum deszcz nie jest spodziewany, ale na pozostałym obszarze okresami spadnie do 5-10 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 50-70 km/h.

W czwartek niebo nad Polską nadal będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na zachodzie i w centrum kraju prognozuje się okresowe opady do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek będzie pochmurnie, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Sobota zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com