Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Napłynie do nas chłód

Pogodnie, słonecznie
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższych dniach czeka nas sporo chmur i deszczu. Nie rozpieści nas także temperatura, która w większości Polski nie przekroczy 20 stopni. Osoby tęskniące za wyższymi wartościami na termometrach powinny jednak wyczekiwać weekendu.

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Zack znad Skandynawii. To typowy dla wczesnej jesieni układ, dość głęboki, z ciśnieniem w centrum rzędu 985-990 hPa. W nocy z poniedziałku na wtorek z zachodu na wschód nad krajem będzie przemieszczać się chłodny front z kłębiącym się zachmurzeniem, deszczem i burzami. We wtorek wędrować ma jeszcze nad wschodnimi i południowo wschodnimi regionami, by po południu odsuwać się poza granice kraju. Za frontem popłynie znad Atlantyku chłodne i wilgotne powietrze polarne.

W środę północ i wschód kraju pozostaną pod wpływem frontu i przelotnego deszczu, a resztę Polski obejmie pogodny klin wyżowy. Polska będzie wciąż znajdować w chłodnym powietrzu. W kolejnych dniach wyż Oldenburgia z centrum ulokowanym w rejonie Alp ma jednak coraz mocniej wpływać na pogodę w kraju. Jeszcze w czwartek możliwy jest przelotny deszcz, a później wystąpi coraz więcej rozpogodzeń. Z każdym dniem, wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza z zachodniej na południową, temperatura będzie coraz wyższa. Po 20 września popłynie powietrze spod zwrotnika, a temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada do 10-20 litrów na metr kwadratowy, miejscami zagrzmi. Drugi pas opadów - przelotnych do 5 l/mkw. - obejmie Pomorze i Ziemię Lubuską. Temperatura wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Mazowsze. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu - do 80 km/h, a w burzach - nawet do 90 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym zachodzie i w centrum deszcz nie jest spodziewany, ale na pozostałym obszarze okresami spadnie do 5-10 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 50-70 km/h.

W czwartek niebo nad Polską nadal będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na zachodzie i w centrum kraju prognozuje się okresowe opady do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek będzie pochmurnie, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Sobota zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogodaJesień
Czytaj także:
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
Polska
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
Świat
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
Prognoza
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Jedna z pomalowanych wiewiórek
Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go
Świat
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Mrówka Odontomachus simillimus, jeden z gatunków występujących na Fidżi
"Zagłada owadów" w turystycznym raju
Nauka
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
Prognoza
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
Polska
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
Prognoza
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
Polska
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
Świat
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
Prognoza
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
Świat
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
Nauka
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
Świat
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
Prognoza
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
Świat
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
Nauka
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
Prognoza
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica