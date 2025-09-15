Napłynie do nas chłód

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Zack znad Skandynawii. To typowy dla wczesnej jesieni układ, dość głęboki, z ciśnieniem w centrum rzędu 985-990 hPa. W nocy z poniedziałku na wtorek z zachodu na wschód nad krajem będzie przemieszczać się chłodny front z kłębiącym się zachmurzeniem, deszczem i burzami. We wtorek wędrować ma jeszcze nad wschodnimi i południowo wschodnimi regionami, by po południu odsuwać się poza granice kraju. Za frontem popłynie znad Atlantyku chłodne i wilgotne powietrze polarne.
W środę północ i wschód kraju pozostaną pod wpływem frontu i przelotnego deszczu, a resztę Polski obejmie pogodny klin wyżowy. Polska będzie wciąż znajdować w chłodnym powietrzu. W kolejnych dniach wyż Oldenburgia z centrum ulokowanym w rejonie Alp ma jednak coraz mocniej wpływać na pogodę w kraju. Jeszcze w czwartek możliwy jest przelotny deszcz, a później wystąpi coraz więcej rozpogodzeń. Z każdym dniem, wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza z zachodniej na południową, temperatura będzie coraz wyższa. Po 20 września popłynie powietrze spod zwrotnika, a temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza.
Pogoda na wtorek
We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada do 10-20 litrów na metr kwadratowy, miejscami zagrzmi. Drugi pas opadów - przelotnych do 5 l/mkw. - obejmie Pomorze i Ziemię Lubuską. Temperatura wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Mazowsze. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu - do 80 km/h, a w burzach - nawet do 90 km/h.
Pogoda na środę i czwartek
W środę utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym zachodzie i w centrum deszcz nie jest spodziewany, ale na pozostałym obszarze okresami spadnie do 5-10 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 50-70 km/h.
W czwartek niebo nad Polską nadal będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na zachodzie i w centrum kraju prognozuje się okresowe opady do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.
Pogoda na piątek i sobotę
W piątek będzie pochmurnie, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.
Sobota zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowy.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24