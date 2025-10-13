Logo TVN24
Antycyklon Sieglinde i blokada omega. Co zrobią z pogodą

|
Pogoda, chmury, jesień
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Kolejne dni, za sprawą antycyklonu Sieglinde i cyklonu Gerhard, przyniosą typowo jesienną aurę ze sporą ilością chmur, a także opadami deszczu. Na więcej słońca przyjdzie nam jeszcze poczekać.

W skali Europy zaznacza się wyraźna blokada typowej cyrkulacji zachodniej, która przyjmuje charakterystyczny kształt greckiej litery omega. Tworzą ją silny wyż brytyjski oraz dwa stabilizujące go zlokalizowane peryferyjnie niże - atlantycki i rosyjski. Taki układ sprawia, że strefy frontowe omijają wyż, a strumienie powietrza, okalając centrum wyżu, tworzą charakterystyczny kształt, przypominający literę omega.

Pogoda na 5 dni. Pogoda w Polsce

Z naszej perspektywy najważniejszy będzie stacjonarny wyż (antycyklon) znad Wielkiej Brytanii o imieniu Sieglinde oraz niż (cyklon) z centrum nad Rosją, nazywany Gerhard. Taki układ spowoduje napływ przeważnie chłodniejszych mas powietrza z północy. Nad krańce zachodnie napłynie nieco cieplejsze powietrze z północnego zachodu, jednak ze względu na zalegające pełne zachmurzenie przy ziemi w ogóle tego nie odczujemy. Synoptycznie znajdziemy się na skraju wyżu, bo ciśnienie będzie wysokie, w strefie znacznej wilgoci w przyziemnej warstwie atmosfery - to pozostałość po rozmytych strefach frontowych, przemieszczających się po peryferiach wyżu. Dominować będą chmury i ponura aura ze słabym deszczem lub mżawką w znacznej części kraju. Niewykluczone są mgły.

Układ omega widoczny w swobodnej atmosferze. Mapa dla poziomu 500 hektopaskali (5 km)
Układ omega widoczny w swobodnej atmosferze. Mapa dla poziomu 500 hektopaskali (5 km)
Źródło: ECMWF
Antycyklon Sieglinde i blokada omega. Sytuacja baryczna w Europie
Antycyklon Sieglinde i blokada omega. Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: wetterpate.de

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek zapowiada się pochmurno - zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia spodziewane są na wschodzie. W zachodniej połowie kraju oraz częściowo w centrum i na południowym wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz towarzyszące im zamglenie. Na północnym wschodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 8-10 st. C na południu, wschodzie i częściowo w centrum, do 11-12 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr północno-zachodni okaże się słaby i umiarkowany.

W środę na północnym wschodzie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz lokalnie bardzo słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

vent temp 13
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W kolejnych dniach wciąż dominować będą chmury i słabe opady głównie deszczu lub mżawki. Śnieg i śnieg z deszczem możliwe są jedynie w rejonach górskich. Nocne i poranne przymrozki są możliwe lokalnie głównie na wschodzie kraju.

W czwartek na przeważającym obszarze Polski zapowiada się pochmurna aura ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy. Jedynie na południu będzie dość pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 12 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny.

vent opady 13
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę. Pogoda na weekend

Piątek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu na północy, zachodzie, a pod koniec dnia również w centrum kraju. Temperatura będzie wyrównana w całym kraju, na termometrach zobaczymy 11-13 st. C. Wiatr okaże się zachodni lub północno-zachodni, umiarkowany.

Wyraźne rozpogodzenia, związane ze zbliżającym się centrum wyżu do Polski, spodziewane są na zachodzie kraju w sobotę i już niemal w całym kraju w niedzielę.

W sobotę na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Od zachodu postępować mają rozpogodzenia, zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy 9-11 st. C w całym kraju. Nadciągnie północno-zachodni wiatr. Umiarkowany będzie na wschodzie kraju, a na zachodzie - słaby, zmienny.

Dwa giganty, a Polska między nimi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa giganty, a Polska między nimi

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Dziennikarz tvnmeteo.pl
